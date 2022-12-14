Rüyasında Zelenski ile selfie çeken Rus blogger'a para cezası

"RÜYAMDA ZELENSKİ İLE SELFIE ÇEKTİRDİM"

"Dün gece, seferber edildiğimi ve eğitim kampına götürüldüğümü gördüm. Aniden Zelenski liderliğindeki AFU (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) savaşçıları içeri girdi, herkesi topladı ve bizi idam mangasına aldı. Zelenski’yi birden yanıma geldi ve ona ‘Ah, Instagram'daki hikayelerini gördüm. Şan olsun Ukrayna'ya! Kahramanlara şükürler olsun!' diye seslendim. Sonra Zelenski ile yan yana durduk. Ona, ‘Instagram'ım için seninle bir selfie çekebilir miyim?' diye sordum. O da ‘Tabii ki’ dedi.”