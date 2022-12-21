Salgın teknolojisi bazı ülkelerde polis gözetimi için kullanılmış

Böylece hükümetler, bireylerin özel sağlık bilgileri, yüz ölçüleri, ev adresleri ve fotoğraf gibi pek çok bilgi topladı.

Bir yıldan fazla süre boyunca kaynaklarla röportajlar yapıldı ve Covid-19 için kullanılan teknolojilerin nasıl başka amaçlarla kullanıldığının izini sürmek için binlerce belge incelendi.

Salgın yetkililere, sokağa çıkma yasaklarından uzun süre sonra da devam eden izleme araçlarıyla toplumu gözetleme gerekçesi verdi.