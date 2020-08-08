Salgının merkez üslerinden Brezilya'da korkutan görüntü

Ölümlerin ve vaka sayılarının artmasına rağmen, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde vatandaşlar, ucuz sebze ve meyve satılan pazarlarda önlem almadan yoğunluk oluşturdu.

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Anadolu Ajansı 08.08.2020 - 14:51

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'dan gelen fotoğraflar önlem alınmadığını ortaya koydu.

Ölümlerin ve vaka sayılarının artmasına rağmen, Rio de Janeiro kentinde vatandaşlar, ucuz sebze ve meyve satılan pazarlarda önlem almadan yoğunluk oluşturdu.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1079 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı da 50 bin 230 artarak 2 milyon 962 bin 442’ye yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor