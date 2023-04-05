imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 4 yıla yakın Sırp saldırıları altında kalan başkent Saraybosna, en uzun kuşatmalardan birine ev sahipliği yapmasıyla tarihe tanıklık etmeyi sürdürüyor. Sırp güçler tarafından 5 Nisan 1992'de Saraybosna'nın dört bir tarafına barikatlar kurulurken, 31 yıl önce bugün öldürülen iki sivil Suada Dilberovic ve Olga Sucic kuşatmanın ilk kurbanları oldu. Saraybosna'da 4 yıla yakın süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti, kente günde ortalama 329 havan topu düştü.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 1

Sırp güçler tarafından 5 Nisan 1992'de Saraybosna'nın dört bir tarafına barikatlar kurulurken, kentin 6 Nisan'da bombalanması da 1425 gün sürecek kuşatmanın katliamlara dönüşmesine neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 2

Tarihin en uzun süren kuşatmalarından birisini yaşayan Saraybosna'da 1601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişinin hayatını kaybetti, kente günde ortalama 329 havan topu düştü.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 3

Aradan 31 yıl geçmesine rağmen Saraybosna halkı yaşananları unutmazken, başkentteki katliamlarda hayatını kaybeden kurbanlar için anma törenleri düzenlenmeye devam ediliyor.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 4

SARAYBOSNA KUŞATMASININ İLK KURBANLARI

Avrupa Birliği (AB), 15 Ocak 1992'de Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını kabul ederken, Bosna Hersek'in bağımsızlığı için referandum yapılmasını şart koştu. Bunun üzerine Bosna Hersek, Şubat 1992'de bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 5

Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumunda bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından 5 Nisan 1992'de Saraybosna'da, Sırp birlikler tarafından kuşatma hazırlıkları başladı, kentin dört bir tarafına barikatlar kuruldu.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 6

Sırp keskin nişancılar, 5 Nisan'da Saraybosna'da iki sivil Suada Dilberovic ve Olga Sucic'i öldürerek, kuşatmanın başlangıcı sayılan ilk saldırıyı da gerçekleştirmiş oldu.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 7

Sırp birlikleri ayrıca, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef alırken, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmaları sonucu birçok kişi de yaralandı.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 8

Sırplar, 13 bin kişilik kuşatma kuvvetleriyle Saraybosna'yı çevreleyen tepelere konuşlandı, buradan ağır ve hafif silahlarla saldırarak şehri abluka altına aldı. Buna karşılık Bosna Devleti Savunma Kuvvetleri (Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu-ARBiH) kuşatma altındaki şehirde 19 ay içinde 70 bin kişilik ordu kurdu. Fakat bu ordu yeterli teçhizata sahip değildi ve kuşatmayı kırmaya gücü yetmedi.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 9

Saraybosna, ​​​​​​​29 Şubat 1996'ya kadar kuşatma altında kaldı.​​​​​​​

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 10

DAYTON BARIŞ ANLAŞMASI

Bosna Hersek'teki kanlı savaş, 21 Kasım 1995'te ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton Hava Üssü'nde, Boşnak, Sırp ve Hırvat tarafların anlaşmasıyla sona erdi.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 11

Dayton Barış Antlaşması, ABD'li diplomat Richard Hallbrooke'un girişimleriyle Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç, eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic ve eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman tarafından paraf edildi.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 12

TEK TARİH FARKLI DÖNÜM NOKTALARI

İçerisinde farklı dinleri barındırması nedeniyle "Avrupa'nın Kudüsü" olarak betimlenen Saraybosna, tarih boyunca tam da 6 Nisan'da bir dizi dönüm noktası yaşadı.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 13

kinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanya'sı tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu, 4 yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 14

İkinci Dünya Savaşı yıllarında 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere, 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 15

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından bombalanan kent, 1425 gün kuşatma altında kaldı.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 16

Başkentin 6 Nisan'da Nazi işgalinden kurtulması vesilesiyle o gün Saraybosna Şehir Günü olarak kutlanırken, taşıdığı ağır anlamlar sebebiyle o günde Saraybosna kuşatmasının kurbanları da anılıyor.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 17

Her yıl geleneksel olarak verilen Saraybosna Şehir Günü Ödülü'nün bu yılki sahibi Saraybosna'nın eski belediye başkanlarından akademisyen Kemal Hanjalic, Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarıldığını anımsatarak, "Yıllar sonra yine 6 Nisan'da, bu sefer kent saldırıya uğradı ve katliamlar başladı." dedi.

Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 18
Saraybosna kuşatmasının 31. yıl dönümü - 19
DAHA FAZLA GÖSTER