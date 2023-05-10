Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi

Bilim insanları, yeni bir kelebek cinsine Yüzüklerin Efendisi romanlarındaki kötü karakter Sauron'un adını verdi.
Böceğin turuncu kanatlarındaki siyah halkalar onlara JRR Tolkien'in kitaplarında anlatılan her şeyi gören gözü hatırlattığı için uzmanlar türü Saurona olarak adlandırdı.
İngiltere’nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi, sıra dışı ismin yeni cinslere dikkat çekmesini ve daha fazla araştırma yapılmasına yardımcı olmasını umduklarını bildirdi.
Bununla birlikte, araştırmacılar Saurona cinsine iki kelebek türü ekledi. Saurona triangular ve Saurona aurigera, bu vinsin ilk üyeleri oldu, ancak daha birçok kelebek türünün onlara katılması bekleniyor.
Saurona ismi, yeni cinsi tanımlayan uluslararası bir ekibin parçası olan müzedeki kelebeklerin küratörü D.r Blanca Huertas tarafından seçildi. Dünyanın dört bir yanından 30 bilim insanından oluşan bir grup, kelebekleri incelemek için on yıl harcadı.
Uzmanlar, 400'den fazla farklı kelebek türünü analiz etti ve aralarındaki farklılıkları genetik düzeyde ve görünüşleriyle belirlemek için DNA'larını inceledi.
Öte yandan, Saurona triangula ve Saurona aurigera, Sauron'un adını taşıyan ilk canlılar değil. Daha önce çeşitli bok böceği, kurbağa ve dinozor türlerine de Sauron’dan esinlenilerek isim verildi.