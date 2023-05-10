Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi

Edebiyatın ve sinemanın en ünlü kötü karakterlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin Sauron'u, yeni bir kelebek cinsine adını verdi. Söz konusu kelebeklerin, canlı turuncu kanatlarındaki siyah halkalar, JRR Tolkien'in kitaplarında anlatılan ve film serisinde tasvir edilen her şeyi gören gözü anımsatıyor.

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 1

Bilim insanları, yeni bir kelebek cinsine Yüzüklerin Efendisi romanlarındaki kötü karakter Sauron'un adını verdi. 

DÜNYA HABERLERİ

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 2

Böceğin turuncu kanatlarındaki siyah halkalar onlara JRR Tolkien'in kitaplarında anlatılan her şeyi gören gözü hatırlattığı için uzmanlar türü Saurona olarak adlandırdı. 

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 3

BİLİME İLGİ ÇEKMESİ İÇİN SEÇİLDİ

İngiltere’nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi, sıra dışı ismin yeni cinslere dikkat çekmesini ve daha fazla araştırma yapılmasına yardımcı olmasını umduklarını bildirdi.

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 4

Bununla birlikte, araştırmacılar Saurona cinsine iki kelebek türü ekledi. Saurona triangular ve Saurona aurigera, bu vinsin ilk üyeleri oldu, ancak daha birçok kelebek türünün onlara katılması bekleniyor.

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 5

Saurona ismi, yeni cinsi tanımlayan uluslararası bir ekibin parçası olan müzedeki kelebeklerin küratörü D.r Blanca Huertas tarafından seçildi. Dünyanın dört bir yanından 30 bilim insanından  oluşan bir grup, kelebekleri  incelemek için on yıl harcadı.

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 6

Uzmanlar, 400'den fazla farklı kelebek türünü analiz etti ve aralarındaki farklılıkları genetik düzeyde ve görünüşleriyle belirlemek için DNA'larını inceledi.

Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi - 7

BAŞKA TÜRLERE DE İSMİNİ VERDİ

Öte yandan, Saurona triangula ve Saurona aurigera, Sauron'un adını taşıyan ilk canlılar değil. Daha önce çeşitli  bok böceği, kurbağa ve dinozor türlerine de Sauron’dan esinlenilerek isim verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER