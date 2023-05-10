Sauron'un adı yeni bir kelebek cinsine verildi

Saurona ismi, yeni cinsi tanımlayan uluslararası bir ekibin parçası olan müzedeki kelebeklerin küratörü D.r Blanca Huertas tarafından seçildi. Dünyanın dört bir yanından 30 bilim insanından oluşan bir grup, kelebekleri incelemek için on yıl harcadı.