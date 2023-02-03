Sevgilisi olmayı reddeden kadına 43 milyon liralık dava açtı: İtibarımı zedeledi

Singapur'da K. Kawshigan adlı bir erkek, hoşlandığı kadın Nora Tan'a iki kez çıkma teklif etti. Kadın her seferinde sadece arkadaş olduklarını ifade ederek kibar bir şekilde adamı geri çevirdi. Drone şirketi D1 Racing'de yönetici olan Kawshigan, Nora Tan Shu Mei'nin kendisini reddetmesinin itibarına zarar verdiğini ve en az beş iş ortaklığını kaybetmesine neden olduğunu iddia etti.