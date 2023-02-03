Sevgilisi olmayı reddeden kadına 43 milyon liralık dava açtı: İtibarımı zedeledi

Singapur'da K. Kawshigan adlı bir erkek, hoşlandığı kadın Nora Tan'a iki kez çıkma teklif etti. Kadın her seferinde sadece arkadaş olduklarını ifade ederek kibar bir şekilde adamı geri çevirdi. Drone şirketi D1 Racing'de yönetici olan Kawshigan, Nora Tan Shu Mei'nin kendisini reddetmesinin itibarına zarar verdiğini ve en az beş iş ortaklığını kaybetmesine neden olduğunu iddia etti.
Tan Shu ise kendini Kawshigan'dan korumak ve terapi seansları için harcadığı parayı talep etmek için Kawshigan’a karşı dava açtı. Kadın, kendisini Kawshigan’dan korumak için bir dijital kapı görüntüleyici, bir alarm sensörü ve akıllı bir görüntülü kapı zili takmak zorunda kaldığını açıkladı.
Tan Shu, ayrıca adama karşı geçen yıl nisanda taciz suçlamasıyla şikayette bulundu ve mayısta kendisiyle iletişimi kesti.
Tan Shu, Kawshigan'a onu sadece bir arkadaş olarak gördüğünü, ancak onun onu 'en yakın arkadaşı' olarak gördüğünü söylediğini sözlerine ekledi. Kawshigan ise Tan Shu’yu Haziran 2019 ve Aralık 2020'de kendisine karşı karalayıcı davranışlarda bulunmakla suçladı.
Bununla birlikte, 28 Ocak'ta yayınlanan bir sulh ceza mahkemesi kararı, Kawshigan'ın, onu yalnızca bir arkadaş olarak gördüğünü söylemesinin ardından Tan Shu’ya kaşı iki dava açtığını gösterdi.
Kawshigan, başlangıçta Ta Shu’ya ilişkilerini ilerletmek için yaptıkları 'bir anlaşmayı ihlal ettiğini' iddia ederek 22 bin Singapur doları (yaklaşık 315 bin lira) tazminat eden bir dava açtı. Ancak, dava sulh mahkemesi tarafından reddedildi.
Kawshigan ardından Tan'a Singapur Yüksek Mahkemesi’nde 3 milyon Singapur doları (yaklaşık 43 milyon lira) karşılığında, Tan'ın kendisini yalnızca arkadaşı olarak gördüğünü söylediğinde yaşadığı travma da dahil olmak üzere, neden olduğunu iddia ettiği çeşitli zararlar için dava açtı. Singapur Yüksek Mahkemesi ise davanın 9 Şubat'ta yapılmasının planlandığını açıkladı.
Öte yandan Kawshigan ve Tan Shu’nun 2016 yılında Bugis Junction Rotary Kulübü'nde tanıştığı ve arkadaş olduğu belirtildi. Tan Shu, Kawshigan’ın davranışları değiştiğinde arkadaşlıklarının bozulmaya başladığını söyledi.