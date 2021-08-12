Sicilya'da Lucifer etkisi: Avrupa'daki en yüksek sıcaklık kaydedildi

İTALYA'DA SICAKLIKLAR ÜLKE GENELİNDE YÜKSELECEK

Bununla birlikte, İtalya'daki son sıcak hava dalgasına, Lucifer lakaplı Afrika'dan yükselen bir antisiklon neden oluyor. Antiksiklonlar, havanın battığı ve 1013 milibardan yüksek basınç alanlarına deniliyor. Lucifer'in anakara İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil olmak üzere şehirlerde sıcaklıkları daha da artırması bekleniyor.