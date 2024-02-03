Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var
Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında en az 51 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı.
Yerel yetkililer, Şili'nin Valparaíso bölgesindeki orman yangınlarında en az 51 kişinin öldüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Carolina Toha, önümüzdeki saatlerde ölü sayısının "çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını" söyledi.
Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çıkan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.