Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric olağanüstü hal ilan etti ve durumla başa çıkmak için "gerekli tüm kaynakları" kullanacağını söyledi.

Bunun Şili'de kaydedilen en ölümcül orman yangını olduğuna inanılıyor. Yangınlardan etkilenenlerin çoğu yaz tatillerinde kıyı bölgesini ziyaret eden kişiler olduğu belirtildi.