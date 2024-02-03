Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında en az 51 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 1

Yerel yetkililer, Şili'nin Valparaíso bölgesindeki orman yangınlarında en az 51 kişinin öldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Carolina Toha, önümüzdeki saatlerde ölü sayısının "çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını" söyledi.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çıkan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

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Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 2

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric olağanüstü hal ilan etti ve durumla başa çıkmak için "gerekli tüm kaynakları" kullanacağını söyledi.

Bunun Şili'de kaydedilen en ölümcül orman yangını olduğuna inanılıyor. Yangınlardan etkilenenlerin çoğu yaz tatillerinde kıyı bölgesini ziyaret eden kişiler olduğu belirtildi.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 3

Bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini vurgulayan Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, şimdiye kadar 43 bin hektarın kül olduğunu kaydetti.

Toha, önümüzdeki saatlerde ölü sayısının "çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını" söyledi.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 4

OHAL İLAN EDİLDİ

Valparaíso'da sağlık bakanlığı tarafından alarm verildi.

Bakanlık, ameliyatların askıya alınması ve geçici sahra hastanelerinin kurulmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Aynı açıklamada, eğitimlerinin sonuna yaklaşan tıp öğrencilerinin sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için işe alınacağı duyuruldu.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 5

Boric, sokağa çıkma yasağının yolları serbest bırakacağını ve acil durum araçlarının etkilenen bölgelere ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi.

İçişleri bakanı ulusa hitaben yaptığı konuşmada, Pazar günü yaklaşık bin 400 itfaiyecinin görevlendirileceğini söyledi.

Acil servislere askeri personel sevk edilirken, yangınların nedeni araştırılıyor.

Zaten hassas olan durumun daha da tırmanmasını önlemek için hükümet, Valparaíso ve yakındaki Marga Marga bölgesinde ateşle müdahaleyi ve ısı üreten makineleri yasakladı.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 6

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgesel afet risk yönetimi komitesi (Cogrid), ölenlerden 45'inin olay yerinde ölü bulunduğunu diğer 6 kişinin de sağlık merkezlerinde yanıkları nedeniyle öldüğünü söyledi.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 7

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 8

Şili basınında çıkan haberlerde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Şili'de orman yangınları | En az 51 ölü var - 9

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.

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