Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

Şili'de yüzlerce öğrenci yeni güvenlik yasasını protesto etti. Başkent Santiago'da sokaklar karıştı.
Güvenlik yasasındaki "imtiyazlı meşru savunma" maddesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.
Şili basınına göre bu madde, polisin silah kullanma yetkisini genişletti.
Güvenlik yasasına karşı olan yüzlerce öğrenci sokaklarda barikat kurdu.
Polis, taş ve molotofkokteyli atan öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.
Olaylarda bir okulun çatışından da alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Gösterilerde çok sayıda öğrenci gözaltına laındı.
Kongre'nin onayladığı güvenlik yasası 1 ay içerisinde 3 polisin öldürülmesinden sonra gündeme gelmişti.