Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

Güney Amerika ülkesi Şili'de öğrenciler, bu kez polisin silah kullanma yetkisini artıran güvenlik yasasına tepki gösterdi. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 1

Şili'de yüzlerce öğrenci yeni güvenlik yasasını protesto etti. Başkent Santiago'da sokaklar karıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 2

Güvenlik yasasındaki "imtiyazlı meşru savunma" maddesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 3

POLİSİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Şili basınına göre bu madde, polisin silah kullanma yetkisini genişletti.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 4

Güvenlik yasasına karşı olan yüzlerce öğrenci sokaklarda barikat kurdu.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 5

Polis, taş ve molotofkokteyli atan öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 6

Olaylarda bir okulun çatışından da alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 7

Gösterilerde çok sayıda öğrenci gözaltına laındı.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 8

Kongre'nin onayladığı güvenlik yasası 1 ay içerisinde 3 polisin öldürülmesinden sonra gündeme gelmişti.

Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 9
Şili'de şiddetli protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı - 10
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