Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok

Son günlerde çoğunluğu Haitililerden oluşan göçmenler, ABD tarafında yaşanan yiyecek kıtlığından dolayı, sınırın Meksika tarafına geçip geri dönüyor. Aralarında bebeklerinde bulunduğu yüzlerce kişi hayatı için mücadele ederken, at üstündeki ABD'li sınır muhafızlarının kementlerle göçmenlere saldırdırdığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Beyaz Saray, Teksas'ta yakınındaki kampta yaşanan olaya ilişkin özür dilerken, göçmenler "Tenimizin renginden dolayı bu muameleyi hak etmiyoruz. ABD hükümetinin vicdanı yok" dedi.

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 21.09.2021 - 11:47

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 1

Geçtiğimiz günlerde, ABD-Meksika sınırında göçmenlerin yolunu  kesen ve kovboy şapkaları takan at üstündeki sınır koruma muhafızları tüm dünyada gündem oldu. Muhafızların göçmenlere kementle saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 2

"KİMSENİN KABUL EDECEĞİNİ SANMIYORUM"

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, "Bu görüntüleri izleyen kimsenin bunun kabul edilebilir olduğunu düşüneceğini sanmıyorum. Gerçekten üzgünüz” dedi.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 3

Bununla birlikte, sosyal medyada bazı kullanıcılar, , beyaz muhafızlar tarafından at sırtında kovalanan kaçan siyah insanlara dair görüntülerin, ABD’de siyahların maruz kaldığı tarihsel adaletsizliklerin yankıları olduğu yorumunu yaptı.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 4

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Orti ise  olayın kolluk kuvvetleri tarafından "kabul edilemez" bir yanıt olmadığından emin olmak için araştırıldığını söyledi. Memurların zor bir ortamda çalıştıklarını ve potansiyel kaçakçıları ararken göçmenlerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını savundu.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 5

İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Alejandro Mayorkas, uzun dizginlerin atlı yetkililer tarafından "atın kontrolünü sağlamak için" kullanıldığını belirterek, "Ama gerçekleri araştıracağız" dedi.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 6

BÜYÜK BİR KAOS YAŞANIYOR

Diğer taraftan, Teksas eyaletinde yer alan kamp, ​​ülkelerindeki çete şiddeti, aşırı yoksulluk ve doğal afetlerden kaçan göçmen akışını durdurmak isteyen ABD makamları için son zamanlarda büyük bir kaosa dönüştü.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 7

Kamp, daha önce 12 binden fazla göçmen için geçici bir sığınma noktasıydı,  ancak Teksas Valisi Greg Abbott, sayının geçen Cumartesi günü 16 bine ulaştığını söyledi. Birçoğu, ABD’ye sığınma başvurusunda bulunmayı umarak Şili'ye kadar güneyden seyahat etmişti.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 8

Bununla birlikte, dün bölgede termometreler 40 dereceyi gösterirken, göçmenler kampta devam eden yiyecek ve su kıtlığından şikayet etti. ABD'ye geri dönenlerden bazıları, suda yüzerken büyük buz torbalarını kafalarında dengelerken görülüyor.  

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 9

"IRKÇILIK YAPIYORLAR"

Öte yandan, Meksika'daki Rio Grande kıyısındaki Haitili göçmen Maxon Prudhomme, "Yaptıkları bu muamele tenimizin renginden dolayı ırkçılıktır" dedi.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 10

"BİZİ GERİ GÖNDEREMEZLER"

ABD'li yetkililer, sınırlarındaki göçmen yoğunluğunun artması nedeniyle iki gün önce Del Rio sınır kapısını kapattı, trafiğin çoğunun yaklaşık 90 km güneydeki Eagle Pass, Teksas sınır kapısına yeniden yönlendirildiğini söyledi. Yolu uzayan göçmenler ise hayatlarından endişe ediyor.

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 11

Haitili göçmen Wildly Jeanmaryi "Bizi Haiti'ye geri gönderemezler çünkü herkes şu anda Haiti'nin nasıl olduğunu biliyor. Temmuz ayındaki başkanlık suikastını herkes biliyor. Ülkemde büyük bir deprem oldu. Eşim ve 2 yaşındaki kızım ile geri dönmem için hiçbir neden yok” diye konuştu.  

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 12

"ABD HÜKÜMETİNİN VİCDANI YOK"

Eşi ve iki küçük oğluyla birlikte kampa giden bir başka Haitili göçmen olan Nerlin Clerge, "ABD hükümetinin vicdanı yok" yorumunu yaptı. 

Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 13
Öte yandan ABD BaşkanI Joe Biden, selefi Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarının çoğunu bu yılın başlarında geri alırken, ABD-Meksika sınırını geçerken yakalanan göçmenlerin çoğunun hızla geri çevrildiği kapsamlı bir pandemi dönemi sınır dışı etme politikasına dokunmadı.
Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 14
Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 15
Sınır muhafızları kementlerle Meksika sınırındaki göçmenlere saldırdı: ABD hükümetinin vicdanı yok - 16

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