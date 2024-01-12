Soykırım davasında ikinci gün: İsrail savunma yapıyor

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davası bugün de devam ediyor.



Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı yayımlanıyor.



Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapıyor.