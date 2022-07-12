Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak

Muhalif lider Premadasa, BBC'ye verdiği röportajda, marttan bu yana hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Sri Lanka'da, kendi partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) ve diğer muhalif gruplarla yaptığı görüşmelerin ardından, liderlik için yarışabileceğini belirtti.