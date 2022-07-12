Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğinin bildirilmesi üzerine, ana muhalefet lideri Sajith Premadasa, devlet başkanlığı için yarışacağını açıkladı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 10:49

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 1

Muhalif lider Premadasa, BBC'ye verdiği röportajda, marttan bu yana hükümet karşıtı protestoların sürdüğü 'da, kendi partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) ve diğer muhalif gruplarla yaptığı görüşmelerin ardından, liderlik için yarışabileceğini belirtti.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 2

Premadasa, ülkesinin içinde bulunduğu karışık durumu "belirsizlik ve tam anarşi" şeklinde niteledi.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 3

Ulusal ekonomide Covid-19 salgını öncesi döneme geri dönmenin kolay olmadığını ancak partisinin bu konuda bir yol haritası olduğunu kaydeden Premadasa, iyileşme sürecinin 4 ila 5 yıl alacağını ifade etti.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 4

Göstericilerin, ülkedeki kötü gidişatın sorumlusu olarak gördükleri Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini bildirmesi üzerine, milletvekillerinin, 20 Temmuz'da ülkenin yeni devlet başkanını seçmesi planlanıyor.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 5

Nisanda, kendisinden hükümet kurması istenilen Premadasa'nın, iktidarın bu teklifini reddetmesi, bazı çevrelerde eleştirilere neden olmuştu.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 6

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 7

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konuta ve ofise girmişti.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 8

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrılıp güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 9

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 10

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 11

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 12

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 13

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 14
Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 15
Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 16
Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak - 17

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