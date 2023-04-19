Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor

Son 70 yıldır yaşanılan en kötü mali krizle mücadele eden Sri Lanka bir yıldır kıtlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Hükümet, gelir elde etmek için 100 bin makak maymunu satacağı açıkladı.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 1

Ekonomik krizdeki ada ülkesi Sri Lanka, Macaca Sinica türündeki 100 bin makak maymununu Çin'e satmaya hazırlanıyor.

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Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 2

NESLİ TÜKENME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve sadece Sri Lanka'da bulunan maymunların neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 3

Tarım ürünlerine zarar vermesi ve zaman zaman de insanlara saldırması sebebiyle Sri Lanka'da zararlı kabul edilen makak maymunlarının satışı, hayvan hakları grupları tarafından protesto ediliyor.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 4

"FARKLI AMAÇLAR İÇİN DE KULLANILABİLİRLER"

Doğa ve hayvan koruma dernekleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Çin'de, "küresel hayvanat bahçesi kriterlerine" uyan yalnızca 18 hayvanat bahçesi bulunduğu ve satılacak maymunların farklı amaçlar için de kullanılabileceği belirtildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 5

Açıklamada, "İnsana benzer nitelikleriyle makaklar, özellikle ABD ve Avrupa'daki tıbbi test tesislerinde kullanılıyor. Böyle bir ticaretten elde edilecek potansiyel gelir, bu türün hayvanat bahçelerine satışından elde edilecek gelirden çok daha fazla olacaktır. Acaba bu makaklar tıbbi test laboratuvarlarına mı gidiyor?" ifadelerine yer verildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 6

Öte yandan, Sri Lanka'daki Çin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, maymunların deneyde kullanılacağına dair iddiaların "dezenformasyon" olduğu, Çin hükümetinin çevre korumaya azami önem gösterdiği kaydedildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 7

1948'ten bu yana yaşanılan en kötü mali krizle karşı karşıya olan Sri Lanka bir yıldır kıtlık ve yoksullukla mücadele ediyor.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 8
Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor - 9
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