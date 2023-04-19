Sri Lanka'da ekonomik kriz: 100 bin makak maymununu satıyor

Açıklamada, "İnsana benzer nitelikleriyle makaklar, özellikle ABD ve Avrupa'daki tıbbi test tesislerinde kullanılıyor. Böyle bir ticaretten elde edilecek potansiyel gelir, bu türün hayvanat bahçelerine satışından elde edilecek gelirden çok daha fazla olacaktır. Acaba bu makaklar tıbbi test laboratuvarlarına mı gidiyor?" ifadelerine yer verildi.