Sri Lanka'da olağanüstü hal yürürlükte
ntv.com.tr
Sri Lanka'daki bombalı saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi. En az 40 şüpheli gözaltında. Ülkede yas ilan edilirken güvenliğin sağlanabilmesi için olağanüstü hal de yürürlüğe girdi.
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1Sri Lanka’da Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi.
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2Sri Lanka Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölü sayısının arttığını söyledi.
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3Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.
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4Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.
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5Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.
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6Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
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7Sri Lanka makamları saldırılarda 39’u yabancı uyruklu 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.
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8Ülkede ilan edilen olağanüstü hal yürürlüğe girdi. Orduya savaş durumu yetkileri verildi.
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9OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi. Zanlılar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek.
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10Sri Lanka'da orduya verilen olağanüstü hal yetkileri 2009 yılında iç savaşın sona ermesinin ardından kaldırılmıştı.
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11Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ancak şüpheler "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı örgüt üzerinde yoğunlaşıyor. Uluslararası terör uzmanları, örgütün El Kaide veya DAEŞ'ten destek almış olabileceği görüşünde.
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