Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevinden istifa edeceğini resmen bildirmesinin ardından Başbakanlık ofisinde bakanlarla kabine toplantısı yaptı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 11.07.2022 - 12:54

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 1

ANI News'ın haberine göre, Başbakanlık medya birimi, Ranil Wickremesinghe'nin yerel saatle 11.00'de Başbakanlık ofisinde bakanlarla görüşme yaptığını bildirdi.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 2

Açıklamada, "Toplantıya katılan tüm bakanlar, tüm partilerin yer aldığı bir hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlandığı anda, sorumluluklarını bu hükümete devretmeye hazır oldukları görüşündeydiler" ifadesine yer verildi.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 3

Devlet Başkanı Rajapaksa, bugün Başbakan'a görevinden istifa edeceğini resmen bildirmişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 4

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 5

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 6

Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 7

SİRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 8

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 9

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 10

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 11
Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 12
Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 13
Sri Lanka'da son durum: Başbakan Wickremesinghe kabine toplantısı düzenledi - 14

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