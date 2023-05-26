Süper bakteriyi yapay zeka öldürecek

9 POTANSİYEL ANTİBİYOTİK ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, yapay zeka modelini, bir kimyasal bileşiğin A. baumannii bakterisinin büyümesini engelleyebileceğini denemek ve değerlendirmek için eğittiler. Ardından yapay zekayı, daha önce karşılaşmadığı 6 bin 680 bileşiği analiz etmek için kullandılar.

Analiz, 240’ı bir laboratuvarda test edilen birkaç yüz bileşik üretti. Laboratuvar testlerinin sonucunda, abaucin de dahil olmak üzere dokuz potansiyel antibiyotik ortaya çıktı.