Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre

Brezilya hükümeti, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanıdı. Bununla birilikte, Bolsonaro'nun da göreve geldiği 2019'dan beri aldığı tüm hediyelerin inceleneceği açıklandı.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 1

Hükümet gözlemci heyetinin 9 üyesinin tamamı, dün yapılan oylamada Bolsonaro'nun mücevherleri başkent Brasilia'daki devlete ait Caixa Economica Federal Bankasına devretmesi yönünde oy kullandı.

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Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 2

Bolsonaro'nun avukatlarına resmi bilgi verilerek mücevherlerin iadesi için 5 gün süre tanındı.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 3

Gözlemci heyeti, bu ayın başında eski Brezilya devlet başkanlarının görev sürelerinin sonunda aldıkları her hediyeyi incelemeye karar verdi.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 4

Bolsonaro'nun da göreve geldiği 2019'dan beri aldığı tüm hediyeler incelenecek.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 5

- Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 6

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 7

Ayrıca Bolsonaro'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı bazı silahları devlet başkanlığı koleksiyonuna iade etmesi gerektiğine karar verilmişti.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 8

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.

Suudi Arabistan hediye etmişti: Bolsonaro'ya milyon dolarlık mücevherlerin iadesi için 5 gün süre - 9

Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vize başvurusunda bulunduğu kaydediliyor.

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