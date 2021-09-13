Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı

ntv.com.tr 13.09.2021 - 12:10
Taliban Yüksek Eğitim Bakanı Abdul Baki Hakkani, kadınların üniversitede eğitim almasına izin verileceğini ancak erkeklerle birlikte bunun mümkün olmayacağını bildirdi.
Afganistan'da Taliban öncesi dönemle eğitim politikasındaki belirgin değişim ortaya çıktı. Yeni yönetimden önce kadın üniversite öğrencilerinin herhangi bir kıyafet zorunluluğu bulunmuyor, erkek öğrencilerle birlikte öğrenim görebiliyorlardı.
Bakan Hakkani ise bu değişimden rahatsızlık duymadıklarını belirterek, ‘’Karma eğitim sistemini sonlandırmakla ilgili bir sorunumuz yok. İnsanlar Müslümanlar ve bunu kabul edeceklerdir’’ dedi.
Yeni getirilen kuralların, üniversitelerin kadın öğrencilere ayrı sınıf verecek kadar kaynağı olmaması nedeniyle kadınları eğitimden uzaklaştıracağından endişe edilmeye başlandı.
Bakan Hakkani ise yeteri kadar kadın öğretmenin olduğunu savunarak, ‘’Erkek öğretmenlerin de bir perdenin arkasından kadınlara öğretmesini sağlayabiliriz ya da teknoloji kullanarak bunu yapabiliriz’’ diye konuştu.
Ayrıca üniversitelerde öğretilecek konuların da tekrar gözden geçirileceği belirtildi. Bakan’ın aktardığına göre, Taliban’ın İslami, milli ve tarihsel değerleriyle aynı çizgide olan, aynı zamanda diğer ülkelerle de rekabet halinde İslami bir müfredat hazırlanması planlandı.
2001’de Taliban’ın zayıflaması sonrasında Afganistan’ın eğitime katılım ve okuma yazma oranında özellikle kadınlar ve kız çocukları için büyük bir gelişme kaydedildi.
BM’nin eğitim raporuna göre, 17 yıllık Taliban kontrolünden çıktıktan sonra Afganistan’da ilköğretimdeki kız çocuklarının oranı sıfırdan 2.5 milyona çıktı. Kadınlarda okuma yazma oranı da on yıl içinde neredeyse ikiye katlanarak yüzde 30’a yükseldi.