Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı

Taliban, Afganistan’da üniversitelerin cinsiyetlere göre ayrılacağını ve İslami usüllere göre yeni bir kıyafet kuralı getirileceğini söyledi. Yüksek Eğitim Bakanı Abdul Baki Hakkani, kadınların okumalarına izin verileceğini ancak bunun erkeklerle birlikte olmayacağını belirtti. Ayrıca öğrencilere öğretilecek konuların gözden geçirildiğini duyurdu.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 12:10

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 1

Taliban Yüksek Eğitim Bakanı Abdul Baki Hakkani, kadınların üniversitede eğitim almasına izin verileceğini ancak erkeklerle birlikte bunun mümkün olmayacağını bildirdi.

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 2

Afganistan'da Taliban öncesi dönemle eğitim politikasındaki belirgin değişim ortaya çıktı. Yeni yönetimden önce kadın üniversite öğrencilerinin herhangi bir kıyafet zorunluluğu bulunmuyor, erkek öğrencilerle birlikte öğrenim görebiliyorlardı.

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 3

Bakan Hakkani ise bu değişimden rahatsızlık duymadıklarını belirterek, ‘’Karma eğitim sistemini sonlandırmakla ilgili bir sorunumuz yok. İnsanlar Müslümanlar ve bunu kabul edeceklerdir’’ dedi.

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 4

Yeni getirilen kuralların, üniversitelerin kadın öğrencilere ayrı sınıf verecek kadar kaynağı olmaması nedeniyle kadınları eğitimden uzaklaştıracağından endişe edilmeye başlandı.

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 5

Bakan Hakkani ise yeteri kadar kadın öğretmenin olduğunu savunarak, ‘’Erkek öğretmenlerin de bir perdenin arkasından kadınlara öğretmesini sağlayabiliriz ya da teknoloji kullanarak bunu yapabiliriz’’ diye konuştu.

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 6

Ayrıca üniversitelerde öğretilecek konuların da tekrar gözden geçirileceği belirtildi. Bakan’ın aktardığına göre, Taliban’ın İslami, milli ve tarihsel değerleriyle aynı çizgide olan, aynı zamanda diğer ülkelerle de rekabet halinde İslami bir müfredat hazırlanması planlandı.

Taliban’dan üniversitelerde karma eğitim yasağı - 7

2001’de Taliban’ın zayıflaması sonrasında Afganistan’ın eğitime katılım ve okuma yazma oranında özellikle kadınlar ve kız çocukları için büyük bir gelişme kaydedildi.

BM’nin eğitim raporuna göre, 17 yıllık Taliban kontrolünden çıktıktan sonra Afganistan’da ilköğretimdeki kız çocuklarının oranı sıfırdan 2.5 milyona çıktı. Kadınlarda okuma yazma oranı da on yıl içinde neredeyse ikiye katlanarak yüzde 30’a yükseldi.

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