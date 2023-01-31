Taliban'ın son hamlesi: Sokaklar kafası kesik ya da yüzü kapalı mankenlerle doldu

Son olarak, mankenlerin buzdağının görünen kısmı olabileceğini söyleyen Azizi, Taliban'ın zaman içinde daha fazla kısıtlama getirmesini beklediğini belirterek, "Yerel ekonomi için Taliban'ın halka iyi davranması gerekiyor. Ancak istikrara kavuştuklarında, üç veya dört yıl içinde, her şeyi yasaklayacaklar." dedi.





Celali ise Taliban için planın kadınları sürekli olarak kamusal alandan silmek olduğunu söyledi. Mankenleri, kadınlara ve kadınların kamusal alandaki varlığına yönelik daha geniş çaplı saldırının bir başka örneği olarak niteleyen Celali, “Afganistan'da bir kadın olmak, eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ve temelde hiçbir normallik duygusu olmadan ev hapsinde olmakla eşdeğer olacak." ifadelerini kullandı.