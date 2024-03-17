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Tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? (2024 gök olayları takvimi)

Tam güneş tutulmasının ne zaman meydana geleceği, gök olaylarına karşı ilgili duyan ve merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. 2024 yılı gök olayları takvimine göre, Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması bu yıl gerçekleşecek. Sosyal medyada birçok kişi ise tam güneş tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

Tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? (2024 gök olayları takvimi) - 1

2024 yılı tam güneş tutulması tarihi, gök olaylarını yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2021 yılından bu yana ilk kez meydana gelecek olan tam güneş tutulması, Meksika'dan başlayarak kıtayı tamamen tarayacak. Peki, tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

DÜNYA HABERLERİ

Tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? (2024 gök olayları takvimi) - 2

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 yılı gök olayları takvimine göre, tam güneş tutulmasının meydana geleceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek.

Bu, Aralık 2021'den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam güneş tutulması ve Ağustos 2017'den bu yana da ABD'den görülen ilk güneş tutulması olacak.

Tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? (2024 gök olayları takvimi) - 3

KITAYI BAŞTAN BAŞA TARAYACAK

Uzmanlar, tam güneş tutulmasının 8 Nisan öğleden sonranın erken saatlerinden itibaren izlenebileceğini söylediler.

Tutulma kıtayı baştan başa tarayacak, Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a ulaşacak ve Kanada'da sona erecek.

Tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? (2024 gök olayları takvimi) - 4

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Güneş tutulması bu sene Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Tutulma 4 dakika 28 saniyeyle bir önceki tutulmadan iki dakika daha uzun sürecek.

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