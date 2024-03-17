Tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? (2024 gök olayları takvimi)

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 yılı gök olayları takvimine göre, tam güneş tutulmasının meydana geleceği tarih belli oldu.



Buna göre; Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek.



Bu, Aralık 2021'den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam güneş tutulması ve Ağustos 2017'den bu yana da ABD'den görülen ilk güneş tutulması olacak.