Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar

Tayland'ın turistik şehirlerinden Lopburi'de binlerce maymun yaşıyor. Artan nüfusları ve corona virüs salgınının neden olduğu turist azlığı nedeniyle kentte kaos yaşanıyor. Lopburi'nin bazı bölgeleri tamamen maymunların kontrolünde girmiş durumda. Durdurulan kısırlaştırma programı yeniden başladı.

ntv.com.tr 24.06.2020 - 08:49

Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 1
Tayland'da başkent Bangkok'a 150 kilometre uzaklıktaki Lopburi kenti corona virüs salgınıyla boyut atlayan bir sorunla uğraşıyor.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 2
Turistik öneme sahip antik kent binlerce maymuna da ev sahipliği yapıyor.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 3
Artan nüfusları nedeniyle kentin bazı bölgelerinde kontrolün maymunlara geçtiği belirtiliyor.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 4
AFP'ye konuşan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 5
Kentteki aşırı nüfusları problem olsa da maymunlar yüzlerce yıllık Lopburi kenti için aynı zamanda turist anlamına geliyordu.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 6
Corona virüs salgını nedeniyle turist kalmayınca binlerce maymunu beslemek imkansız hale geldi.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 7
Mart ayında internette yayılan bir video yüzlerce hayvanın bir parça yiyecek için nasıl mücadele ettiğini gösteriyordu.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 8
AFP'nin aktardığına göre Lopburi sakinleri maymunsuz yaşadıkları zamanları hatırlamıyor.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 9
Kenteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma programı uygulanıyordu.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 10
Program üç yıl önce durduruldu. Sayıları son üç yılda ikiye katlanarak 6 bine çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programını yeniden başlattı.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 11
Kısa süre içerisinde 500'den fazla hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 12
Bölge sakinleri kentteki maymunlara ilişkin aynı fikirlere sahip değil.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 13
Maymunlardan rahatsız olanlar da var, yaşamlarının onlarla anlamlı olduğunu söyleyenler de.
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 14
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 15
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 16
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 17
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 18
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 19
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 20
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 21
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 22
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 23
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 24
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 25
Tayland'ın Lopburi kentinin hakimi maymunlar - 26

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