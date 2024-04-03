Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Son 25 yılın en büyüğü
Tayvan'da Hualien kentinde meydana gelene 7,4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi de yaralandı. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi, deprem nedeniyle oluşabilecek dev dalgalara karşı Tayvanlıları uyardı.
Tayvan'ın doğu kıyısında, 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu.Deprem sonrası ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.