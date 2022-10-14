Tayvan'da sokak köpekleri drone'larla izlenmeye başlandı

Tainan’da hayata geçirilen takip sistemi için özel bir ekip de oluşturuldu. Tainan Hayvan Sağlığı Teftiş ve Koruma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, drone'lar sayesinde sokak köpeklerinin en çok gezdiği alanlar belirleniyor ve daha sonra o noktalara personel gönderilip köpekler toplanıyor.