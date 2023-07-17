The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak

ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle sürekli gündeme geldi. 34 yıllık bir yayın hayatı olan dizinin Titan denizaltı faciası, corona virüs pandemisi ve Donald Trump'ın başkanlığını bildiği öne sürüldü. Son olarak ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 1

ABD’li gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir programda Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova'da bir savaş çıkacağını öngördüğünü söyledi. 

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DÜNYA HABERLERİ

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 2

Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 3

2005 YILINDA YAYINLANDI

Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın  "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televiyonda yayınlandı.  

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 4

OPPENHEIMER SİNEMALARDA

Morris,  bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi:

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 5

"Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."

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The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 6

Öte yandan, The Simpsonlar'ın daha önce 16 Haziran'a yaşanan Titan denizaltı faciasını da tahmin ettiği iddia edilmişti. 

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 7

EN SON TİTAN İLE GÜNDEME GELDİ

Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 8

Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 9

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 10

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 11

Öte yandan, Simpsonlar'ın daha önce Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını ve  corona virüs pandemisi bildiği de öne sürülmüştü.

The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 12
The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak - 13
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