The Simpsons yeni bir savaşı öngördü, iddiası: Sonbaharda Kosova-Sırbistan savaşı çıkacak
ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle sürekli gündeme geldi. 34 yıllık bir yayın hayatı olan dizinin Titan denizaltı faciası, corona virüs pandemisi ve Donald Trump'ın başkanlığını bildiği öne sürüldü. Son olarak ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.
ABD’li gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir programda Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova'da bir savaş çıkacağını öngördüğünü söyledi.