Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Dövüldükten sonra toplu tecavüze uğrayan genç kadın ve kocası polis tarafından hastaneye götürüldü.

Genç kadın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüzüm böyle görünüyor ama en çok acıtan şey bu değil. Öleceğimi düşündüm" diye konuştu.