Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler

Hindistan polisi, dünya turuna çıkmış İspanyol çifti dövdükten sonra kadına toplu tecavüz ettiği iddia edilen üç erkeği tutukladı. Yakalanan şüpheliler halatlarla bellerinden bağlanarak karakola götürüldü. Olaya karıştığı düşünülen yedi kişiden dördünü arama çalışmaları devam ediyor.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler - 1

DÖRT ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Hindistan polisi, İspanyol bir turistin yedi erkeğin toplu tecavüzüne uğramasının ardından olayla ilgili üç şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan üç şüpheli iplerle bellerinden bağlanılarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin yüzlerine siyah torbalar geçirilerek kimlikleri gizlendi.

Henüz yakalanamayan dört kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler - 2

Hindistan'da Dumka bölge polis şefi Pitambar Singh Kherwar, motosikletle seyahat eden çiftin cuma günü geç saatlerde devriye gezen polis memurları tarafından bulunduğunu söyledi.

Çift geceyi geçirmek için çadır kurdukları sırada 7 erkeğin saldırısına uğradı.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler - 3

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Dövüldükten sonra toplu tecavüze uğrayan genç kadın ve kocası polis tarafından hastaneye götürüldü.

Genç kadın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüzüm böyle görünüyor ama en çok acıtan şey bu değil. Öleceğimi düşündüm" diye konuştu.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler - 4

Polisin şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği ve özel bir soruşturma ekibi kurduğu açıklandı.

Üç sanığın, bellerine ip bağlayan polis memurları tarafından başlarına çuval geçirilerek mahkemeye çıkarıldığı görüldü. Daha sonra 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İspanyol kadın ve kocası da mahkemedeydi.

Vahşi saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan toplam yedi kişi var.

Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler - 5

GÜNDE 90 KADIN TECAVÜZE UĞRUYOR

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun verilerine göre 2022'de Hindistan'da her gün ortalama 90'a yakın tecavüz rapor edildi.

Hindistan'da artan cinsel şiddet uluslararası düzeyde dikkat çekti ve haftalarca süren protestoları ateşledi.

Protestolar yasal düzende tecavüz suçuna ölüm cezası getiren bir değişikliğe yol açtı.

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