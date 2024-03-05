Toplu tecavüzde yeni gelişme: Şüphelileri halatla gezdirdiler
Hindistan polisi, dünya turuna çıkmış İspanyol çifti dövdükten sonra kadına toplu tecavüz ettiği iddia edilen üç erkeği tutukladı. Yakalanan şüpheliler halatlarla bellerinden bağlanarak karakola götürüldü. Olaya karıştığı düşünülen yedi kişiden dördünü arama çalışmaları devam ediyor.
DÖRT ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR
Hindistan polisi, İspanyol bir turistin yedi erkeğin toplu tecavüzüne uğramasının ardından olayla ilgili üç şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan üç şüpheli iplerle bellerinden bağlanılarak polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerin yüzlerine siyah torbalar geçirilerek kimlikleri gizlendi.
Henüz yakalanamayan dört kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.