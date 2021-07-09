Tosuncuk’un Uruguay maceraları 2: 10 odalı evi kumarhaneye çevirmiş
Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Türkiye’den kaçarak yerleştiği Uruguay’da yaşadığı ev ortaya çıktı. Bin 500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.
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ntv.com.tr 09.07.2021 - 15:20
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın 2018 yılında Türkiye’den Uruguay’a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti.
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