Tosuncuk’un Uruguay maceraları 2: 10 odalı evi kumarhaneye çevirmiş

Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Türkiye’den kaçarak yerleştiği Uruguay’da yaşadığı ev ortaya çıktı. Bin 500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.

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ntv.com.tr 09.07.2021 - 15:20

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın 2018 yılında Türkiye’den Uruguay’a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti. TOSUNCUK'UN URUGUAY MACERALARI-1: FERRARİ MERAKI YAKTI

İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Aydın’ın yaşadığı malikane ortaya çıktı.

Uruguay’ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose’deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.

500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo bulunurken evin içerisinde kumar bölümü de var.

Rulet ve bilardo masası bulunan ev deniz kıyısında olduğu görülürken, evin kendine ait yetmiş metre uzunluğunda iskelesi bulunuyor.

Bir barı andıran salonun yanı sıra, şarap mahzeninin de bulunduğu evde, ikisi bahçede olmak üzere üç barbekü alanı yer alıyor.

8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle mallarına el koyulan Tosuncuk’un Ferrari’si 2019 yılında 271 bin dolara satılırken, yaşadığı malikane de geçtiğimiz ay 290 bin dolara satılmıştı.

TOSUNCUK'UN EVİNDEN DİĞER KARELER...

İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak Uruguay’a kaçan Aydın’ın yaşadığı malikane ortaya çıktı.