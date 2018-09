Trump'ı kim sırtından bıçakladı: İşte şüpheli 12 isim

Bir diğer şüpheli ABD Başkan yardımcısı Mike Pence. Pence aslında basının önünde Trump'ın hem arkasında olan ve ona destek veren bir isim olarak gözüküyor. Ancak perde arkasında çok hırslı bir politikacı olduğuna ve başkanlık koltuğuna göz diktiğine dikkat çekiliyor. New York Times'a bu makaleyi kalema alarak Trump'ı koltuğundan edip yerine geçmeyi hedeflemiş olabileceği yorumları yapılıyor.

Beyaz Saray danışmanlarından Don McGahn da New York Times'a yazılan "isimsiz" makalenin kahramanı olabilir. Don McGahn'ın sonbaharda görevinden ayrılmayı planladığı biliniyor. Birçok kez Trump'la görüş ayrılığına düşen Don McGahn şüpheliler listesinde en üstte yer alıyor.

Amerikan CNN televizyonuna göre, şüpheliler arasında First Lady Melania Trump da var. Trump'la gerilimli bir ilişki yaşan First Lady Melania Trump'ın böylesi bir intikama girişmiş olabileceği ihtimali az da olsa bulunuyor.

"Javanka"lar da olağan şüpheliler arasında yer alıyor. "Javanka" Trump'in kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in kisaltması. Her ikisi de Trump'a danışmanlık yapıyor. Ivanka Trump daha önce sesini babasına duyurmak için elinden geleni yapacağını söylemişti. Ama ABD Başkanı Trump'ın kızı ve damadına çok kulak asmadığı söyleniyor. "Javanka" çiftinin bu şekilde Trump'tan intikam almayı seçmiş olabileceği konuşuluyor.

İsmini vermeyen yetkili New York Times gazetesindeki makalede, “Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım” başlığını kullandı. Yetkili, Beyaz Saray'da çok sayıda ismin, Trump’ın yanlış yönlendirilmiş dürtülerini engellemek ve demokratik kurumları korumak adına elinden gelen çabayı göstermeye yemin ettiğini açıkladı.

15 TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Trump ise, makale için "utanç verici" dedi ve attığı tweette New York Times'a seslenip, "Bu 'üst düzey yetkili' gerçekten var mı yoksa New York Times'ın başka bir düzmece kaynağı mı? Eğer bu korkak kişi gerçekten varsa, New York Times ulusal güvenlik gerekçesiyle bu kişiyi hükümete ihbar etmeli" dedi.