Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasının ilk günü jür seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi. Ülke tarihinde ilk kez eski bir başkan, ceza mahkemesinde yargılanıyor. Dört gün sürecek davanın sonucunda Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 1

DAVADA İLK GÜN SONA ERDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan'daki "sus payı" davasının ilk günü, pazartesi günü öğleden sonra jüri seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi.

Dava, ABD tarihinde dikkate değer bir ana işaret ediyor: mevcut veya eski bir başkanın ilk ceza davası.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 2

34 AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Jüri heyeti seçimi ile başlayan davada, Trump'ın reddi hakim talebi reddedildi.

Trump, 34 ağır suçlamayla yüzleşmek üzere avukatlarıyla birlikte New York City'deki Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne çıktı.

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 3

"BU DAVA AMERİKA'YA HAKARETTTİR"

Her zamanki lacivert takım elbisesini ve koyu kırmızı kravatını giyen Trump, sabah mahkeme salonuna girmeden önce koridorda konuşarak, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 4

YARGIÇ TRUMP'I UYARDI

Yargıç Juan Merchan, Trump'ın tanıklara veya mahkeme görevlilerinin aile üyelerine (kendi kızı da dahil) saldırmasını yasaklayan konuşma yasağı kararını yineledi.

Trump'ın emri ihlal etmesi halinde saygısızlıkla suçlanabileceği ve hapse atılabileceği konusunda uyardı.

Jüri seçimi saat 14.30'a kadar başlamadı. Merchan, 96 potansiyel jüriden oluşan ilk oturumda yemin etti.

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 5

ABD TARİHİNDE İLK

Jüri seçiminin başlamasıyla birlikte, bir ABD Başkanı'na karşı açılmış tarihteki ilk ceza davası resmen başlamış oldu.

500'den fazla jüri adayı davada yer almak için göreve çağrıldı. Süreç rahatlıkla bir haftadan fazla sürebilir.

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 6

DAVA NEDEN AÇILDI?

"Sus payı davası" olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Bu suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de yer alıyor.

Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER