Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasının ilk günü jür seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi. Ülke tarihinde ilk kez eski bir başkan, ceza mahkemesinde yargılanıyor. Dört gün sürecek davanın sonucunda Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
DAVADA İLK GÜN SONA ERDİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan'daki "sus payı" davasının ilk günü, pazartesi günü öğleden sonra jüri seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi.
Dava, ABD tarihinde dikkate değer bir ana işaret ediyor: mevcut veya eski bir başkanın ilk ceza davası.