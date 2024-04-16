Trump'ın "sus payı" davasında ilk gün sona erdi

"BU DAVA AMERİKA'YA HAKARETTTİR"

Her zamanki lacivert takım elbisesini ve koyu kırmızı kravatını giyen Trump, sabah mahkeme salonuna girmeden önce koridorda konuşarak, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim" ifadelerini kullandı.