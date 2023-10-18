Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti

ÜLKENİN ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 100'ÜNÜ TEDARİK EDİYOR

Diğer taraftan Karpowership, 2019 yılında devlete ait elektrik ve su şirketi ile beş yıllık bir anlaşma imzaladığından bu yana Gine-Bissau'nun elektriğinin yüzde 100'ünü tedarik ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre bir Karpowership sözcüsü, "Ne yazık ki, uzun süren ödemesiz dönemin ardından yüzer enerji santralimiz artık çalışmaya devam etmeyecek. Bu sorunu çözmek için yetkililerle gece gündüz çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede üretimi yeniden gerçekleştimeye hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.