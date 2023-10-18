Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti

Türk şirketi Karpowership,17 milyon dolarlık ödenmemiş borç nedeniyle Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya elektrik tedarikini kesti. Başkent Bissau karanlığa gömülürken, ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi sorunun 15 gün içinde çözüleceğini açıkladı.

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 1

Karadeniz Holding'e bağlı olarak faaliyet gösterren Karpowership adlı bir Türk firması, hükümetin ödenmemiş 17 milyon dolarlık borcu nedeniyle Gine-Bissau'nun elektriğini kesti.  

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Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 2

"15 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK"

Başkent Bissau'da, elektrik kesintisi nedeniyle radyo istasyonlarının bile yayından kalkmasıyla günlük yaşam ciddi şekilde sekteye uğradı. Gine-Bissau Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi borçları kabul ederek, borcun 15 milyon dolarlık bir kısmının 15 gün içinde ödeneceğini söyledi.

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 3

Karpowership dünyanın en büyük yüzer enerji santrali işletmecileri arasında yer alıyoe ve birçok Afrika ülkesi elektrik için bu şirkete güveniyor. Ancak Karpowership, sağladığı hizmet için ödeme yapmayan hükümetlere karşı tutumunu sertleştirdi. Şirket, geçtiğimiz ay, 40 milyon dolarlık ödenmemiş fatura nedeniyle Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un da elektriğini kesmişti

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 4

Türk şirketi ayrıca Güney Afrika'ya elektrik tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladı ve ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 5'inden fazlasını karşılayacağını açıkladı.

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 5

Başkent Bissau’da yaşıyan bir sakin, 400 binden fazla nüfusa sahip şehirde sabah erken saatlerde elektriklerin kesildiğini ve henüz geri gelmediğini söyledi. Gazeteci Assana Sambu, bazı devlet hastanelerinin artık ameliyatları jeneratörlerle gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 6

ÜLKENİN ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 100'ÜNÜ TEDARİK EDİYOR

Diğer taraftan Karpowership, 2019 yılında devlete ait elektrik ve su şirketi ile beş yıllık bir anlaşma imzaladığından bu yana Gine-Bissau'nun elektriğinin yüzde 100'ünü tedarik ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre bir Karpowership sözcüsü, "Ne yazık ki, uzun süren ödemesiz dönemin ardından yüzer enerji santralimiz artık çalışmaya devam etmeyecek. Bu sorunu çözmek için yetkililerle gece gündüz çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede üretimi yeniden gerçekleştimeye hedefliyoruz."  ifadelerini kullandı. 

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 7

Ekonomi Bakanı Seidi ise Karpowership’in elektrik tedarikinin yeniden başlamasını sağlamak için "hükümetle yeniden müzakere etmeyi kabul ettiğini" söyledi.

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 8

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ARTAN ETKİSİ

Öte yandan, Karpowership’in elektrik enerjisindeki payı, Türkiye’nin Afrika’da artan etkisinin son örneklerinden birini oluşturuyor. Şirket, Gine-Bissau’nun yanı sıra Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Mozambik, Senegal ve Sierra Leone olmak üzere altı Afrika ülkesine daha elektrik tedarik ediyor. 

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 9

Ancak, Türk şirketin çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na (UNCTAD) göre, Sahraaltı Afrika'da elektriğe erişim son yıllarda artmış olsa da, bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının şebeke bağlantısı olmadığından, bu oran hala oldukça düşük durumda bulunuyor.

Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti - 10
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