Türk şirketi Karpowership, borcunu ödemeyen Afrika ülkesinin elektriğini kesti
Türk şirketi Karpowership,17 milyon dolarlık ödenmemiş borç nedeniyle Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya elektrik tedarikini kesti. Başkent Bissau karanlığa gömülürken, ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi sorunun 15 gün içinde çözüleceğini açıkladı.
Karadeniz Holding'e bağlı olarak faaliyet gösterren Karpowership adlı bir Türk firması, hükümetin ödenmemiş 17 milyon dolarlık borcu nedeniyle Gine-Bissau'nun elektriğini kesti.