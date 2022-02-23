Kayıp kıta 40 milyon yıl sonra keşfedildi: Türkiye de içinde

Grande Coupure adı verilen ve günümüzden yaklaşık 34 milyon yıl önce olaylarda, Batı Avrupa daha sonra Asya türleri tarafından kolonize edildi, bu da omurgalı faunasının büyük bir yenilenmesine ve yerli memelilerin yok olmasına yol açtı.



Bununla birlikte, Balkanlar'da bulunan fosiller, Asya memelilerinin Grande Coupure'den 5 ila 10 milyon yıl önce Güney Avrupa'da bulunduğunu ve bilim insanlarının kafasını karıştıran daha eski bir kolonizasyonu akla getirdi.