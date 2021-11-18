Üçüncü doz aşı ne kadar etkili?

Veriler ile ilgili Covid-19 Enfeksiyon araştırmasında yer alan kıdemli istatistikçi Dr Rhiannon Yapp, “En son sonuçlarımızın, bir destek aşısı olan kişilerin, 90 günden daha uzun bir süre önce iki doz aşıyı olmuş olanlara göre Covid-19 testlerinin pozitif çıkma olasılığının daha düşük olduğunu göstermesi cesaret verici” diye konuştu.