Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerilimin merkezindeki Donbas bölgesine gitti. Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla mücadelede ön cephede savaşan askerlerle bir araya geldi.

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Reuters - Anadolu Ajansı 09.04.2021 - 04:13

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas cephesinde ateşkes rejiminin en çok ihlal edildiği bölgeleri ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy cephede görev yapan askerlerle görüşüp son durumu ele aldı.

Askerlere Ukrayna topraklarını korudukları için teşekkür eden Zelenskiy, "Siz kahramanlığın ve kararlılığın gerçek örneklerisiniz. Devletimizi korumak için ölen her askeri hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve askerler, ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yendi.

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