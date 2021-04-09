Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerilimin merkezindeki Donbas bölgesine gitti. Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla mücadelede ön cephede savaşan askerlerle bir araya geldi.

Reuters - Anadolu Ajansı 09.04.2021 - 04:13 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 04:38

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 1
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas cephesinde ateşkes rejiminin en çok ihlal edildiği bölgeleri ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 2
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy cephede görev yapan askerlerle görüşüp son durumu ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 3
Askerlere Ukrayna topraklarını korudukları için teşekkür eden Zelenskiy, "Siz kahramanlığın ve kararlılığın gerçek örneklerisiniz. Devletimizi korumak için ölen her askeri hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 4
Zelenskiy ve askerler, ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 5
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 6
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattına gitti - 7

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