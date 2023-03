Ukrayna'da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerde halk çaresiz: Bombaların altında içme suyu kuyruğu

Gönüllülerin her gün içme suyu getirdiğini anlatan Alla, "Gönüllüler, içme suyu ile bize insani yardım da getiriyor. Tanrı'ya şükür, aç değiliz." dedi.



Alla, sokaklarda gezmenin tehlikeli olduğunu belirterek, "Sokağa fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Dışarıda olmak güvenli değil. Her an saldırıların başlaması mümkün, bu yüzden tehlike var. Gece gündüz saldırılar sürüyor." diye konuştu.