Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım

Ukraynalı Tatiana Gaidaçenko, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yoğun çatışmaların yaşandığı Liman şehrinde, hamilelik sürecinde bombardıman nedeniyle sığınakta geçirdiği zor günleri anlatarak, birkaç gün önce evde doğum yaptığını söyledi. Gaidaçenko ayrıca, yoğun bombardıman altında kendini korumak amacıyla yaşadıkları apartmanın altındaki depoya sığınarak hayatta kalmaya çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 1

Ukrayna ordusunun Ekim 2022'de Donetsk bölgesinde başlattığı karşı saldırı ile Rus güçlerinden geri alınan Liman şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Gaidaçenko, kısa süre önce evinde doğum yapmak zorunda kaldı.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 2

Doğumun ardından gönüllüler tarafından, daha güvenli olan Slavyansk şehrindeki doğumhaneye götürülen Gaidaçenko, burada birkaç gün boyunca bebeğiyle tedavi gördü.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 3

Yine yerel gönüllülerin yardımlarıyla, bebeğiyle başkent Kiev'deki bir yardım merkezine tahliye edilmek üzere Slavyansk'daki doğumhaneden ayrılmadan önce konuşan Gaidaçenko yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 4

Gaidaçenko, Liman'a yönelik Rus saldırıları başladığında yaklaşık bir aylık hamile olduğunu belirterek, yoğun bombardıman altında kendini korumak amacıyla yaşadıkları apartmanın altındaki depoya sığınarak hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 5

Hamile olduğu için komşularından sığınakta sürekli destek aldığını dile getiren Gaidaçenko, şöyle devam etti:

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 6

"Uzun bir süre sığınakta kaldık. Orada komşular yardım etti bana. Zor günler geçirdik. İki çocuğu olan kız kardeşim de bana destek oluyordu. Bir aile gibi herkes birbirine yardım etti."

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 7

"EVDE DOĞUM YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Gaidaçenko, ağır çatışmaların ortasında kalmanın her insan için zor olduğunu ama hamile bir kadın için daha da ağır olduğunu ifade ederek, "Kendimi sakinleştiriyordum. Kendime daha yüksek moral vermeye çalışıyordum. Liman'da zor hamilelik sürecinin ardından bebeğimi evde doğurmak zorunda kaldım." dedi.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 8

Cephe hattının artık Liman şehrinden uzakta olmasına rağmen Rus ordusunun şehre yönelik hava saldırılarının sürdürdüğüne dikkati çeken Gaidaçenko, bebek doğduğu için artık bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 9

Gaidaçenko, bir süre Kiev'de yaşayacaklarını belirterek, "Orada kalacağız. Bize bir oda verecekler. Gönüllüler de yardım edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 10

Yeni doğan bebeğin dördüncü çocuğu olduğunu kaydeden Gaidaçenko, diğer çocuklarının daha önce güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye edildiğini anlattı.

Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 11
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 12
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 13
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 14
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 15
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 16
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 17
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 18
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 19
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 20
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 21
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 22
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 23
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 24
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 25
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 26
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 27
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 28
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 29
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 30
Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım - 31

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