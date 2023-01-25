Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım

"EVDE DOĞUM YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Gaidaçenko, ağır çatışmaların ortasında kalmanın her insan için zor olduğunu ama hamile bir kadın için daha da ağır olduğunu ifade ederek, "Kendimi sakinleştiriyordum. Kendime daha yüksek moral vermeye çalışıyordum. Liman'da zor hamilelik sürecinin ardından bebeğimi evde doğurmak zorunda kaldım." dedi.