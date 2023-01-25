Ukrayna'da şehirlere bombalar yağarken doğum: Depoya sığınarak hayatta kaldım

Ukrayna ordusunun Ekim 2022'de Donetsk bölgesinde başlattığı karşı saldırı ile Rus güçlerinden geri alınan Liman şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Gaidaçenko, kısa süre önce evinde doğum yapmak zorunda kaldı.
Doğumun ardından gönüllüler tarafından, daha güvenli olan Slavyansk şehrindeki doğumhaneye götürülen Gaidaçenko, burada birkaç gün boyunca bebeğiyle tedavi gördü.
Yine yerel gönüllülerin yardımlarıyla, bebeğiyle başkent Kiev'deki bir yardım merkezine tahliye edilmek üzere Slavyansk'daki doğumhaneden ayrılmadan önce konuşan Gaidaçenko yaşadıklarını anlattı.
Gaidaçenko, Liman'a yönelik Rus saldırıları başladığında yaklaşık bir aylık hamile olduğunu belirterek, yoğun bombardıman altında kendini korumak amacıyla yaşadıkları apartmanın altındaki depoya sığınarak hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.
Hamile olduğu için komşularından sığınakta sürekli destek aldığını dile getiren Gaidaçenko, şöyle devam etti:
"Uzun bir süre sığınakta kaldık. Orada komşular yardım etti bana. Zor günler geçirdik. İki çocuğu olan kız kardeşim de bana destek oluyordu. Bir aile gibi herkes birbirine yardım etti."
Gaidaçenko, ağır çatışmaların ortasında kalmanın her insan için zor olduğunu ama hamile bir kadın için daha da ağır olduğunu ifade ederek, "Kendimi sakinleştiriyordum. Kendime daha yüksek moral vermeye çalışıyordum. Liman'da zor hamilelik sürecinin ardından bebeğimi evde doğurmak zorunda kaldım." dedi.
Cephe hattının artık Liman şehrinden uzakta olmasına rağmen Rus ordusunun şehre yönelik hava saldırılarının sürdürdüğüne dikkati çeken Gaidaçenko, bebek doğduğu için artık bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
Gaidaçenko, bir süre Kiev'de yaşayacaklarını belirterek, "Orada kalacağız. Bize bir oda verecekler. Gönüllüler de yardım edecek." ifadesini kullandı.
Yeni doğan bebeğin dördüncü çocuğu olduğunu kaydeden Gaidaçenko, diğer çocuklarının daha önce güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye edildiğini anlattı.