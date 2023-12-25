Ukrayna'da yeni yıl: Siviller sığınakta hayatta kalma mücadelesi veriyor

Saldırılar nedeniyle depo veya sığınakta kaldıklarını belirten Nataliya, şunları kaydetti:



"Depo veya sığınakta kalmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Genelde orada oturuyoruz, sonra çıkıyoruz, bu şekilde yaşıyoruz. Çoğu vaktimizi sığınakta geçiriyoruz."