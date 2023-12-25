Ukrayna'da yeni yıl: Siviller sığınakta hayatta kalma mücadelesi veriyor
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sıcak çatışmalar yaşanırken, cephelere yakın yerleşim yerlerinde yaşam ağır koşullar altında sürüyor. Donetsk bölgesindeki ön cepheden yaklaşık 7 kilometre uzakta yer alan Çasiv Yar, savaşın acı yüzünü yansıtıyor. Bahar aylarında Rus ordusunun kontrolüne geçen Bahmut'a da yakın olan şehrin sakinleri özellikle havan topu ve hava saldırılarının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Ukrayna'da Bahmut yönündeki ön cephe hattına yakın Çasiv Yar şehrinde yaşayan siviller, Rusya'nın yoğun saldırıları nedeniyle günün büyük kısmını sığınakta geçirmek zorunda kalıyor.