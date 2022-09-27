Ukrayna’nın doğusundaki referandumlarda "Rusya’ya katılma" kararı çıktı

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktığı belirtildi.