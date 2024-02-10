Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir?

2019'dan bu yana Ukrayna'nın kara kuvvetlerine komuta eden Albay General Oleksandr Sırskiy, Rusya ile savaş üçüncü yılına yaklaşırken Valeri Zalujni'nin görevden alınmasıyla silahlı kuvvetler komutanlığına terfi ettirildi. İşte Rusya'nın geniş çaplı işgali boyunca Ukrayna'nın kilit isimlerinden biri olan Oleksandr Sırskiy hakkında bazı gerçekler...

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir? - 1

İLK YILLAR

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Temmuz 1965'te, o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Rusya'nın Vladimir bölgesinde doğdu.

1980'lerden beri Ukrayna'da yaşıyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinde çalışan kendi yaşıtı pek çok insan gibi o da Moskova'da - Yüksek Askeri Komuta Okulu'nda - eğitim gördü, 1986'da mezun oldu ve beş yıl boyunca Sovyet Topçu Birliği'nde görev yaptı.

Bazı askeri analistler onun savaş alanı taktiklerinin hiyerarşik Sovyet eğitimini yansıttığına inanıyor.

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Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir? - 2

"KAR LEOPARI"

Oleksandr Sırskiy 2019 yılında Ukrayna'nın kara kuvvetlerinin başına geçmişti.

Kendisi daha önce, 2014 yılında doğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde başlayan Moskova destekli isyanla mücadele eden Ukrayna birliklerine komuta etmişti ve buradaki hizmetleri sonucunda ona "Kar Leoparı" çağrı işareti verilmişti.

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir? - 3

EN BÜYÜK ZAFERLER

Ukrayna'nın Rusya'nın geniş çaplı işgaline karşı kazandığı en büyük zaferlerden bazıları Sırskiy tarafından yönetildi.

İlk aylarda başkent Kiev'in başarılı savunmasına liderlik etti ve Nisan 2022'de ülkenin en büyük onuru olan "Ukrayna Kahramanı" unvanına layık görüldü.

Temmuz 2022'de Sırskiy, Rus birliklerini şehirden uzaklaştıran yıldırım şeklinde bir karşı saldırı planladı ve gerçekleştirdi.

Bu karşı saldırı sonucunda Harkiv dahil olmak üzere doğu ve güneydoğudaki toprakları geri aldı.

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir? - 4

BAKHMUT SAVUNMASI

Geçtiğimiz yılın başlarında Sırskiy, savaşın şimdiye kadarki en kanlı çatışmalarından birinde her iki taraftan binlerce askerin öldürüldüğü doğudaki Bakhmut şehrinde Ukrayna'nın savunmasına liderlik etti.

Bazı askeri analistler, harap olmuş bir şehir için savaşmanın bu kadar çok ölü ve yaralıya değip değmeyeceğini sorguladı.

Sırskiy, Ukrayna'nın Bakhmut'u inatçı savunmasının, Wagner paralı asker grubunu bağlayarak Rusya'nın genel savaş hedeflerine zarar verdiğini söyledi.

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir? - 5

ASKERE MORAL DESTEĞİ

Sırskiy, önceliğinin düzenli olarak cephede ziyaret ettiği askerlerinin morali olduğunu söylüyor.

Batı medyasına, gecede dört buçuk saat uyuduğunu ve spor yaparak rahatladığını söyledi.

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı evli ve iki oğlu var.

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