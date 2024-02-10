Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir?

İLK YILLAR

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Temmuz 1965'te, o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Rusya'nın Vladimir bölgesinde doğdu.

1980'lerden beri Ukrayna'da yaşıyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinde çalışan kendi yaşıtı pek çok insan gibi o da Moskova'da - Yüksek Askeri Komuta Okulu'nda - eğitim gördü, 1986'da mezun oldu ve beş yıl boyunca Sovyet Topçu Birliği'nde görev yaptı.

Bazı askeri analistler onun savaş alanı taktiklerinin hiyerarşik Sovyet eğitimini yansıttığına inanıyor.