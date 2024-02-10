Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy kimdir?
2019'dan bu yana Ukrayna'nın kara kuvvetlerine komuta eden Albay General Oleksandr Sırskiy, Rusya ile savaş üçüncü yılına yaklaşırken Valeri Zalujni'nin görevden alınmasıyla silahlı kuvvetler komutanlığına terfi ettirildi. İşte Rusya'nın geniş çaplı işgali boyunca Ukrayna'nın kilit isimlerinden biri olan Oleksandr Sırskiy hakkında bazı gerçekler...
İLK YILLAR
Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Temmuz 1965'te, o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Rusya'nın Vladimir bölgesinde doğdu.
1980'lerden beri Ukrayna'da yaşıyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinde çalışan kendi yaşıtı pek çok insan gibi o da Moskova'da - Yüksek Askeri Komuta Okulu'nda - eğitim gördü, 1986'da mezun oldu ve beş yıl boyunca Sovyet Topçu Birliği'nde görev yaptı.
Bazı askeri analistler onun savaş alanı taktiklerinin hiyerarşik Sovyet eğitimini yansıttığına inanıyor.