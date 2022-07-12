Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek

Haberler - Reuters - NTV Haber 12.07.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 14:25
Boynunda dürbünü, elinde not defteri yanındaysa şempanzesi var. Fotoğraftaki, oyuncak bebek dünyaca ünlü bir üreticinin, ilham veren kadınlar serisinin son ürünü olarak piyasaya sürüldü.
Dünyaca ünlü primatolog Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı.
Goodall, şempanzeler ile ilgili yaptığı çığır açan çalışmalar ile dünyanın önde gelen uzmanlarının başında geliyor.
88 yaşındaki Goodall büyürken kendisinin rol model olarak görebileceği bir kadın olmadığını, kendisine ilham verenlerin Tarzan ve Dr. Dolittle gibi kurgu kahramanlar olduğunu söyledi.
Ünlü bilim insanı, bu oyuncak ile çocuklara ilham vermeyi amaçladığı söyledi.
Goodall, " Oyuncak bebeğimin yapılacağını duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum çünkü aslında bunu uzun zamandır öneriyordum. Kızların sadece film yıldızı olmak istemediklerini biliyorum.
Benim gibi birçoğu doğada hayvanlar üzerinde çalışmak istiyor ve bu yüzden bir Jane bebeği birçok küçük kız için harika bir örnek olacak" diye konuştu.
Üretici firma ayrıca oyuncak bebeğin yapımında geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığına da dikkat çekti.