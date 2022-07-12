Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek

Dünyaca ünlü bir oyuncak markası, ünlü İngiliz primatolog Jane Goodall onuruna bir bebek üretti. Çocuklara ilham vermek için yapılan bebek, farklı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Haberler - Reuters - NTV Haber 12.07.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 14:25

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 1

Boynunda dürbünü, elinde not defteri yanındaysa şempanzesi var. Fotoğraftaki, oyuncak bebek dünyaca ünlü bir üreticinin, ilham veren kadınlar serisinin son ürünü olarak piyasaya sürüldü.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 2

Dünyaca ünlü primatolog Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 3

Goodall, şempanzeler ile ilgili yaptığı çığır açan çalışmalar ile dünyanın önde gelen uzmanlarının başında geliyor.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 4

88 yaşındaki Goodall büyürken kendisinin rol model olarak görebileceği bir kadın olmadığını, kendisine ilham verenlerin Tarzan ve Dr. Dolittle gibi kurgu kahramanlar olduğunu söyledi.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 5

Ünlü bilim insanı, bu oyuncak ile çocuklara ilham vermeyi amaçladığı söyledi.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 6

Goodall, " Oyuncak bebeğimin yapılacağını duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum çünkü aslında bunu uzun zamandır öneriyordum. Kızların sadece film yıldızı olmak istemediklerini biliyorum.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 7

Benim gibi birçoğu doğada hayvanlar üzerinde çalışmak istiyor ve bu yüzden bir Jane bebeği birçok küçük kız için harika bir örnek olacak" diye konuştu.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 8

Üretici firma ayrıca oyuncak bebeğin yapımında geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığına da dikkat çekti.

Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 9
Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 10
Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 11
Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 12
Ünlü bilim insanı Jane Goodall'ın oyuncak bebeği yapıldı: Çocuklara ilham verecek - 13

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER