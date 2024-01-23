Uzay terimleri nelerdir? Kara delikten ışık hızına, yer çekiminden yörüngeye uzayla ilgili 48 terim
Uzay alanındaki gelişmeler, teknolojik yenilikler ve bilgiye erişimle birlikte birçok uzay terimi, günlük hayatın bir parçası haline geldi.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin "ilk insanlı uzay misyonu" hayata geçirilirken uzay kavramları da son günlerde sosyal medya ve kamuoyunda en çok kullanılan kelimeler olmaya başladı.
Uzay terimleri arasında sıklıkla kullanılan 48 kavramın bazıları, İngilizce karşılıkları ve anlamları şöyle:
Uzay (Space): Bütün gök varlıklarının ve cisimlerinin içerisinde bulunduğu sınırsız ve sonsuz boşluk.
Evren (Universe): Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı, sınırsız ya da sınırları ancak insanın düşünme gücü ile çizilebilen gökbilimsel varlık.
Gezegen (Planet): Bağlı olduğu dizgenin merkezindeki yıldız çevresinde elips biçiminde bir yörüngeyle dolaşan gök cismi.
Yıldız (Star): Etrafına yaydığı enerjiyi merkez bölgelerindeki nükleer kaynaşma tepkimeleriyle sağlayan, büyük oranda hidrostatik ve ısısal dengede bulunan gök cismi.
Gök ada (Galaxy): Kütleçekim kuvvetleri ile bir arada bulunan milyarlarca yıldız, yıldızlararası gaz ve toz ile karanlık maddeden oluşan sistem.
Astronot (Astronaut): İnsanlı uzay araçlarında, uzay aracının kontrolünde yetkili olan ekip elemanı.