Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi
Yeni bir çalışma, dünyanın en kana susamış vampiri Kont Drakula’ya ilham veren Eflak prensi Kazıklı Voyvoda'nın (Vlad Tepes) vegan olduğunu gösterdi. Düşmanlarını kazığa oturtmakla ünlü olan Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı bir mektuptan kan, ter ve tükürük izi toplayan araştırmacılar, alınan örneklerde hayvansal gıda proteinin rastlamadığını belirtti. Bilim insanları, ayrıca Drakula'nın kanlı gözyaşlarına neden olan hemolakria adlı bir durumla mücadele ettiğini de ortaya koydu.
İrlandalı yazar Bram Stoker'ın kurgusal karakterinin 15. yüzyılda yaşamış Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen Vlad Tepes adlı Romen imparatordan esinlenildiğine inanılıyor.