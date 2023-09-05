Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi

Yeni bir çalışma, dünyanın en kana susamış vampiri Kont Drakula’ya ilham veren Eflak prensi Kazıklı Voyvoda'nın (Vlad Tepes) vegan olduğunu gösterdi. Düşmanlarını kazığa oturtmakla ünlü olan Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı bir mektuptan kan, ter ve tükürük izi toplayan araştırmacılar, alınan örneklerde hayvansal gıda proteinin rastlamadığını belirtti. Bilim insanları, ayrıca Drakula'nın kanlı gözyaşlarına neden olan hemolakria adlı bir durumla mücadele ettiğini de ortaya koydu.

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 1

İrlandalı yazar Bram Stoker'ın kurgusal karakterinin 15. yüzyılda yaşamış Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen Vlad Tepes adlı Romen imparatordan esinlenildiğine inanılıyor.

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Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 2

Ortaçağ prensi, düşmanlarını tahta kazıklara oturtmaktan hoşlanıyordu. 500 yıl sonra Kazıklı Voyvoda’nın el yazısıyla yazdığı bazı mektupların bilimsel analizi, onun sadece bitki bazlı yemekler yemiş olabileceğini gösterdi.

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 3

Vlad Drakula olarak da bilinen Vlad Tepes, 1448'den 1477'deki ölümüne kadar üç kez Eflak'ın hükümdarlığını yaptı. Daha sonra İStoker'ın 1897 tarihli Drakula romanındaki ünlü vampir kontuna ilham kaynağı oldu. 

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 4

KAN, TER, PARMAK ÜZÜ VE TÜKÜRÜK ÖRNEKLERİ ALINDI

İspanya’da yer alan Katalanya Üniversitesi’nden bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında Vlad Tepes’in yazdığı mektuplardan “tarihi biyomoleküller” aldı. Ekip, Stoker'ın Drakula'sının yayınlanmasından tam 125 yıl sonra, bu yılın Mayıs ayında bir mektuptan kan, ter, parmak izi ve tükürük örnekleri çıkardı. 

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 5

Araştırmacılar, 4 Ağustos 1475 tarihli olan mektupta şu ifadelerin yer aldığını açıkladı:

“Ben Transalpine bölgelerinin Prensi’yim. Yakında Siburia’ya geleceğim.

Vlad Drakula.”

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 6

HAYVANSAL GIDA PROTEİNLERİ BULUNMADI

Araştırmacılar, Drakula’nın biyolojik izlerinde  hayvansal gıda proteinlerinin bulunmadığını keşfetti.

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 7

Analytical Chemistry adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Gleb Zilberstein, "Mektuplardaki gıda proteinleri yalnızca bitkisel gıdalarda bulunuyor. Ancak, Dracukula’nın bitkisel temelli olma beslenme kararının arzudan ziyade imkanlarından kaynaklanmış olabilir. "

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 8

"15. yüzyılda Avrupa çok soğuk bir iklime sahipti ve çok az yiyecek vardı.Biyoarkeologlara göre, Avrupa'daki aristokratlar çok yetersiz bir diyete sahipti ve et genellikle yenmiyordu.” diye konuştu.

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 9

"KANLA KARIŞIK GÖZYAŞI DÖKÜYORDU"

Öte yandan, bilim insanları ayrıca mektupların, Vlad Tepes’in, hastaların kanlı gözyaşları dökmesine neden olan bir durum olan hemolakriadan muzdarip olduğunu gösteren ipuçları içerdiğini keşfetti.

Vampir Drakula vegandı: Vlad Tepes'in 500 yıl önce yazdığı mektup incelendi - 10

Çalışmayı yöneten Profesör Vincenzo Cunsolo, “Muhtemelen, en azından hayatının son yıllarında, hemolakria adı verilen patolojik bir durumdan muzdaripti, yani kanla karışık gözyaşı döküyordu.” dedi.

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