Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı

Amerikan iç giyim markası Victoria's Secret, ticari yaklaşımını radikal bir şekilde yenileyerek tasarladığı ürünleri sergileyen modellerde değişikliğe gitti. Daha önce ürünlerinin yüzü olarak uzun boylu ve sıfır beden mankenler tercih eden marka, ‘olumlu değişimi teşvik etmek için ortak bir tutkuyu paylaşan başarılı kadınlar’ olarak nitelediği yedi yeni marka yüzünü tanıttı.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 17:52

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 1

MEGAN RAPİNOE

ABD milli takımının yanı sıra Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından OL Reign'ın kaptanı olan  ABD’lir profesyonel futbolcu Megan Rapinoe, kadınların maaş eşitliğini en çok savunan kişilerin başında gelirken eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığıyla tanınıyor.

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 2

VALENTİNA SAMPAİO

1996 yılında doğan trans model Valentina Sampaio, daha önce de dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans kadın olmuştu.

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 3

ADUT AKECH

Güney Sudan doğumlu, Avustralya vatandaşı manken Adut Akech, İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın en iyi modeli seçilmişti. Gecede konuşma yapan Akech, moda endüstrisinde güzellik kalıplarının yıkılmaya başladığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 4

PRİYANKA CHOPRA JONAS

39 yaşındaki Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu, şarkıcı ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi. Bollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri olan Chopra, Hindistan'da en popüler ünlülerden biri durumunda.

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 5

AMANDA DE CADENET

1972 doğumlu İngiliz Amanda de Cadenet, fotoğrafçılık ve yazarlık kariyerine devam ederken, aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Bir döneme damga vuran Duran Duran grubunun üyelerinden John Taylor'ın eski eşi olan Amanda de Cadenet, kısa süre önce piyasaya çıkan It's Messy; Essays on Boys, Boobs, and Badass Women ile dünya çapında bir üne ulaştı.

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 6

EİLEEN GU

Amerikalı bir baba ve Çinli bir anneden Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen ve 2019'dan bu yana Çin için serbest stil kayak yarışmacısı olan Gu, FIS Freeski Dünya Şampiyonasında iki altın kazanan ilk serbest kayakçı olarak tarihe geçti.

Victoria's Secret’ın yeni melekleri açıklandı: 'Başarılı kadınlar' vurgusu öne çıktı - 7

PALOMA ELSESSER

29 yaşındaki Paloma Kai Shockley Elsesser, büyük beden modelliği yapıyor. İngiltere doğumlu İsviçreli-Amerikalı model, bir sokak giyim mağazasında çalışmaya başladığı sırada açtığı Instagram hesabıyla tanınırlığını artırdı.

Instagram’da sıfır bedeni yücelten, basmakalıp görünümlerin kabul gördüğü, gerçekçilikten uzak ve sadece bazı kadınların temsil edildiği moda anlayışına karşı ‘savaş başlatan’ Elsesser, birçok kişi tarafından idol olarak görülmeye başlandı.

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