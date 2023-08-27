Wagner savaşçıları yemin edecek
Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında ölümü gündemdeki yerini koruyor. Prigojin'in ölümünün bir suikast olduğu iddia edilirken, kremlin suçlamaları reddediyor. Rus lider Putin son olarak Wagner savaşçılarının "Rusya devletine bağlılık yemini etmesini" içeren bir kararname imzaladı.
Wagner lideri Yevgeni prigojin'in moskova'ya isyanından 2 ay sonra uçak kazasında ölümünün yankıları sürüyor.
Prigojin'in Rusya'nın emriyle öldürüldüğü iddia edilirken, Kremlin suçlamaları reddediyor. Prigojin'in ölümünün ardından Rus lider Vladimir Putin, Wagner savaşçılarına ilişkin yeni bir kararname imzaladı.