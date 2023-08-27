Wagner savaşçıları yemin edecek

Kremlin, Prigojin'in ölümünü hala kesin olarak doğrulamış değil. Bunun için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini savunuyor.



Rusya Sivil Havacılık İdaresi, çarşamba akşamı Moskova'nın kuzeybatısında düşen ve kurtulan olmayan uçakta Prigojin'in de olduğunu açıklamıştı.