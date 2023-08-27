Wagner savaşçıları yemin edecek

Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında ölümü gündemdeki yerini koruyor. Prigojin'in ölümünün bir suikast olduğu iddia edilirken, kremlin suçlamaları reddediyor. Rus lider Putin son olarak Wagner savaşçılarının "Rusya devletine bağlılık yemini etmesini" içeren bir kararname imzaladı.

Wagner savaşçıları yemin edecek - 1

Wagner lideri Yevgeni prigojin'in moskova'ya isyanından 2 ay sonra uçak kazasında ölümünün yankıları sürüyor.

Prigojin'in Rusya'nın emriyle öldürüldüğü iddia edilirken, Kremlin suçlamaları reddediyor. Prigojin'in ölümünün ardından Rus lider Vladimir Putin, Wagner savaşçılarına ilişkin yeni bir kararname imzaladı.

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Wagner savaşçıları yemin edecek - 2

Kararname ile Wagner ve diğer Rus özel askeri şirketlerin savaşçılarının "Rusya devletine bağlılık yemini etmesi" zorunlu hale getirildi.

Kararnamede "Ordu adına çalışma yürüten veya Ukrayna'daki özel askeri operasyonu destekleyen herkesin Rusya'ya resmi bağlılık yemini etmesinin zorunlu olduğu" ifade edildi.

Wagner savaşçıları yemin edecek - 3

Yemin, komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerine sıkı sıkıya uyulmasını da içeriyor. Kararnamenin, bu tür grupları daha sıkı devlet kontrolü altına almaya yönelik açık bir hamle olduğu yorumları yapılıyor

Wagner savaşçıları yemin edecek - 4

Kremlin, Prigojin'in ölümünü hala kesin olarak doğrulamış değil. Bunun için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Rusya Sivil Havacılık İdaresi, çarşamba akşamı Moskova'nın kuzeybatısında düşen ve kurtulan olmayan uçakta Prigojin'in de olduğunu açıklamıştı.

Wagner savaşçıları yemin edecek - 5

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken uçağın düşme nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Son olarak uçuş kayıt cihazlarının enkaz bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Wagner savaşçıları yemin edecek - 6

Enkazdan çıkarılan 10 cesedin kimlikleri ise resmi olarak doğrulanmadı. Putin, kazada ölenlerin ailelerine taziyelerini sunmuş ve ilk bilgilerin Prigojin ve diğer üst düzey Wagner yetkililerin hepsinin öldüğünü gösterdiğini söylemişti.

Wagner savaşçıları yemin edecek - 7

Başkent Moskova'da ise uçak kazasında ölenler unutulmadı. Wagner yetkilileri için oluşturulan anma noktasına çok sayıda kişi çiçekler bıraktı, mumlar yaktı.

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