"Yabancı ajan" yasa tasarısı protesto edildi | Gürcistan parlamentosunda kavga

Gürcistan'da "yabancı ajan" tasarısı olarak da bilinen, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda kavgaya neden oldu.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu.

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