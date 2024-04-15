"Yabancı ajan" yasa tasarısı protesto edildi | Gürcistan parlamentosunda kavga
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu. Diğer yandan, yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması başkent Tiflis'teki Parlamento binasının giriş kapısının önünde protesto ediliyor.
Gürcistan'da "yabancı ajan" tasarısı olarak da bilinen, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda kavgaya neden oldu.
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu.