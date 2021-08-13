Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi

Uluslararası bilimsel bir dergi olan BMC Ekoloji ve Evrim'in her yıl düzenlediği “Yılın Doğa Fotoğrafları” yarışmasının kazananları açıklandı. Son yıllarda gezegenimizin dört bir yanında etkisini artıran küresel ısınma ve çevre kirliliğin, ekolojik çeşitliliğe verdiği zarar tüm boyutlarıyla gözler önüne serildi. Fotoğraflar, Avustralya’daki Büyük Set Resifi nden Sibirya’daki Baykal Gölü’ne kadar dünyanın hayvan ve bitki yaşamının yok oluşunu çarpıcı bir şelkilde ortaya koyuyor.

ntv.com.tr 13.08.2021 - 16:45

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 1

BMC Ekoloji ve Evrim Dergisi’nin düzenlediği Yılın Doğa Fotoğrafları Yarışması’nda bu yıl büyük ödülü “Koruma Biyolojisi” kategorisi alanında Pensilvanya Üniversitesi’nden araştırmacı Kristen Brown kazandı. “En İyi Fotoğraf” seçilen görüntüde, Büyük Set Resifi’ndeki Heron Adası’nda sarmal bir şekilde hareket eden istavritbozması balıkları yer alıyor. 

Fotoğraf: Kristen Brown

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 2

YAŞANAN KRİZİ GÖSTEREN BİR METAFOR

Brown, fotoğrafa ilişkin yaptığı açıklamada, “Sarmal okyanuslarımızda küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle yaşanan krizin ve deniz ekosistemlerini korumak için ihtiyaç duyulan çabayı gösteren bir metafor. 

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 3

MERCAN RESİFLERİ YOK OLMAK ÜZERE

Heron Adası'ndaki yüksek mercan örtülü  resifler ve bunun gibi bol balık popülasyonu ne yazık ki daha nadir hale geliyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek için yoğun bir çaba olmadan, mercan resifleri yok olma riskiyle karşı karşıya” dedi.

Fotoğraf: Nayden Chakarov

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 4

Bölüm editörü Josef Settele ise yaptığı açıklamada, “Deniz biyoçeşitliliği yaşamı ve gezegenimizin sağlığını korur, ancak insan faaliyetleri dünya okyanuslarının refahını tehdit ediyor. Kristen Brown'ın çarpıcı fotoğrafı, biyolojik çeşitlilik kaybını yönetmek ve koruma önceliklerini belirlemek için yoğun çabalara duyulan ihtiyacın bir simgesidir” dedi. 

Fotoğraf: Dimitri Ouboter

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 5

YARIŞMA YEDİ KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Bununla birlikte yarışma jürisi kazanan fotoğrafa ek olarak, genel bir ikinciliği ile altı kategoride kazananları seçti: Koruma Biyolojisi; Evrimsel Gelişim Biyolojisi ve Biyoçeşitlilik; Davranışsal Ekoloji; İnsan Evrimi ve Ekoloji; Ekolojik Gelişim Biyolojisi; Popülasyon ekolojisi ve Editörün Seçimi. 

Fotoğraf: Roberto Garca-Roa

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 6

Kazanan fotoğraflar, türlerin nasıl öğrendiği ve geliştiğinden, türler arasındaki ve türler içindeki çatışma, işbirliği ve parazit ilişkilerine kadar, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğini ve evrimsel kökenlerini ışık tutuyor.

Fotoğraf: Roberto Garca-Roa

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 7

İŞTE YARIŞMANIN KAZANANLARI

Fotoğraf: Roberto García-Roa

Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 8
Fotoğraf: Chey Chapman
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 9
Fotoğraf: David Costantini
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 10
Fotoğraf: S. S .Suresh
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 11
Fotoğraf: Damien Esquerré
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 12
Fotoğraf: HaoYun Zhuang
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 13
Fotoğraf: Zu-Chang Xu
Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi - 14
Fotoğraf: Kang Xu

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