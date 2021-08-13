Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi

MERCAN RESİFLERİ YOK OLMAK ÜZERE

Heron Adası'ndaki yüksek mercan örtülü resifler ve bunun gibi bol balık popülasyonu ne yazık ki daha nadir hale geliyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek için yoğun bir çaba olmadan, mercan resifleri yok olma riskiyle karşı karşıya” dedi.

Fotoğraf: Nayden Chakarov