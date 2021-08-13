Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarar gözler önüne serildi

ntv.com.tr 13.08.2021 - 16:45
BMC Ekoloji ve Evrim Dergisi’nin düzenlediği Yılın Doğa Fotoğrafları Yarışması’nda bu yıl büyük ödülü “Koruma Biyolojisi” kategorisi alanında Pensilvanya Üniversitesi’nden araştırmacı Kristen Brown kazandı. “En İyi Fotoğraf” seçilen görüntüde, Büyük Set Resifi’ndeki Heron Adası’nda sarmal bir şekilde hareket eden istavritbozması balıkları yer alıyor.
Fotoğraf: Kristen Brown
Brown, fotoğrafa ilişkin yaptığı açıklamada, “Sarmal okyanuslarımızda küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle yaşanan krizin ve deniz ekosistemlerini korumak için ihtiyaç duyulan çabayı gösteren bir metafor.
Heron Adası'ndaki yüksek mercan örtülü resifler ve bunun gibi bol balık popülasyonu ne yazık ki daha nadir hale geliyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek için yoğun bir çaba olmadan, mercan resifleri yok olma riskiyle karşı karşıya” dedi.
Fotoğraf: Nayden Chakarov
Bölüm editörü Josef Settele ise yaptığı açıklamada, “Deniz biyoçeşitliliği yaşamı ve gezegenimizin sağlığını korur, ancak insan faaliyetleri dünya okyanuslarının refahını tehdit ediyor. Kristen Brown'ın çarpıcı fotoğrafı, biyolojik çeşitlilik kaybını yönetmek ve koruma önceliklerini belirlemek için yoğun çabalara duyulan ihtiyacın bir simgesidir” dedi.
Fotoğraf: Dimitri Ouboter
Bununla birlikte yarışma jürisi kazanan fotoğrafa ek olarak, genel bir ikinciliği ile altı kategoride kazananları seçti: Koruma Biyolojisi; Evrimsel Gelişim Biyolojisi ve Biyoçeşitlilik; Davranışsal Ekoloji; İnsan Evrimi ve Ekoloji; Ekolojik Gelişim Biyolojisi; Popülasyon ekolojisi ve Editörün Seçimi.
Fotoğraf: Roberto Garca-Roa
Kazanan fotoğraflar, türlerin nasıl öğrendiği ve geliştiğinden, türler arasındaki ve türler içindeki çatışma, işbirliği ve parazit ilişkilerine kadar, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğini ve evrimsel kökenlerini ışık tutuyor.
Fotoğraf: Roberto Garca-Roa
Fotoğraf: Roberto García-Roa