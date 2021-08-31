Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında

AP 31.08.2021 - 12:51 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:52
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International'dan elde edilen yeni bir çalışmada, dünya çapında 557 yırtıcı kuş türünün yüzde 30'unun savunmasız veya nesli tükenmekte olduğunu ortaya koydu.
Diğer taraftan Ceballos, altın kartalın Meksika'nın ulusal kuşu olduğunu, ancak Meksika'da az sayıda kaldığını belirtti. 2016'da yapılan nüfus sayımına göre ülkede sadece 100 çift hayvan kaldı.
Çalışmada ayrıca şahin, kartal ve akbaba da dahil olmak üzere tehdit altındaki yırtıcı kuşların nüfusunun yüzde 54 azaldığı belirtildi. Aynı zamanda baykuşlar gibi gece yırtıcılarının da nüfusunda yüzde 47 azalma olduğu görüldü.