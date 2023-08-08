Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var

"Swanage'da bir genç adam heykeli var. 1930'larda Nazilerden kaçan birçok Yahudi çocuğunu kurtarmıştı. Heykelinin açılışında konuşan torunu 'Göçmenlik tarihi bir sorun değil çağdaş bir sorundur.' dedi. Tıpkı 1930'larda Yahudi çocuklarına kalbimizi açtığımız gibi bugün de kalplerimiz göçmenlere açık."