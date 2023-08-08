Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var

İngiltere'deki kaçak göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan mültecilerin ilk grubu, Portland Limanı'na getirildi..Ancak, İngiltere’nin yüzen mülteci kampı tepki çekti. Bir mülteci yardım kuruluşunun avukatları, göçmenlerin çoğunun “ciddi boğulma travması” olduğunu belirterek idari makamlara itiraz etmesi üzerine bazı sığınmacıların Bibby Stockholm'e geçişleri son anda engellendi.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 1

Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland'da demirli gemide konaklaması planlanan ilk kafilede yer alan kaçak göçmenler, bu sabah itibariyle kaldıkları otellerden alındı.

DÜNYA HABERLERİ

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 2

Portland Limanı'na 18 Temmuz'da yanaşan gemide konaklayacak kaçak göçmenler otobüslerle limana getirilirken, otobüslerde birkaç göçmen olduğu görüldü.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 3

Öte yandan bölgede yaşayan göçmen destekçisi gruplar, Bibby Stockholm'ün yeni sakinlerini alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 4

Bibby Stockholm'e, ilk etapta 50, uzun vadede ise 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek kaçak göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 5

500'E YAKIN GÖÇMENİN YERLEŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin kaçak göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 6

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 7

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi beklenirken 2 binden fazla kaçak göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 8

GÖÇMELERE "HOŞ GELDİN" PAKETİ

İngiltere'nin 500  göçmeni yerleştirmeyi planladığı Bibby Stockholm gemisinin bulunduğu Portland bölgesinde Stand Up To Racism Dorset (SUTR Dorset) grubu, göçmenlerle dayanışma için ihtiyaç malzemelerinden oluşan "Hoş geldin paketi" hazırladı.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 9

Ülkedeki otellerde bulunan yaklaşık 50 bin kaçak göçmeni yüksek maliyeti nedeniyle alternatif barınaklara taşımayı planlayan İngiliz hükümetinin bu amaçla hazırladığı barınak gemisine ilk etapta getirilecek göçmenleri, Portland Limanı'nda SUTR Dorset grubu karşıladı.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 10

"GÖÇMENLERİN BOĞULMA TRAVMALARI VAR"

Ülke genelinde göçmen haklarını savunup göçmenlerle dayanışma gösteren grubun üyesi emekli öğretmen Chris Bradey, "Bence acımasızca bir girişim. Hükümet gerçekten acımasızca davranıyor. Göçmenlerin birçoğu tehlikeli yollardan geçti ve bu gemiye yerleştirilecek. Travmaları ve çeşitli endişeleri olabilir." diye konuştu.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 11

Diğer taraftan,  Care4Calais adlı STK'nın avukatları, İçişleri Bakanlığı'nın bu kişileri oraya yerleştirmenin uygun olup olmadığına dair bir çalışma yapmadığını iddia etmelerinin ardından 20 göçmenin Dorset'in Portland Limanı'ndaki mavnaya transferleri “iptal edildi”.  Yardım kuruluşunun CEO'su Steve Smith, destekledikleri sığınmacılardan bazılarının "ruh sağlığı endişeleri' nedeniyle bugün gemiye binmediklerini, bunlardan bazılarının da arkadaşlarının denizde boğulduğunu görerek travma geçirmelerinden kaynaklandığını açıkladı.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 12

"LİMANIN İŞLETMECİLERİ MİLYONLAR KAZANACAK"

Portland'daki halkın çoğunlukla düşük gelirli olduğunu belirten Bradey, kentin imkanlarının göçmenleri kaldıramayacağı endişesi bulunduğunu dile getirerek, "Limanın işletmecileri bu gemiden milyonlar kazanacak. Bu paralar adaya akmalı, yöneticilerin cebine değil." dedi.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 13

Bölgenin tarihte de mültecilere kapılarını açtığını ifade eden Bradey, Swanage köyünde yaşayan Trevor Chadwick'in 2. Dünya Savaşı öncesi 669 Yahudi çocuğu Avrupa'dan bölgeye getirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 14

"Swanage'da bir genç adam heykeli var. 1930'larda Nazilerden kaçan birçok Yahudi çocuğunu kurtarmıştı. Heykelinin açılışında konuşan torunu 'Göçmenlik tarihi bir sorun değil çağdaş bir sorundur.' dedi. Tıpkı 1930'larda Yahudi çocuklarına kalbimizi açtığımız gibi bugün de kalplerimiz göçmenlere açık."

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 15

STK VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNE GÖRE "CEZAEVİ GEMİSİ"

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin kaçak göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 16

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 17

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi beklenirken 2 binden fazla kaçak göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var - 18

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini verdi.

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