Yüzer mülteci kampına tepki: Göçmenlerin çoğunun boğulma travması var
İngiltere'deki kaçak göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan mültecilerin ilk grubu, Portland Limanı'na getirildi..Ancak, İngiltere’nin yüzen mülteci kampı tepki çekti. Bir mülteci yardım kuruluşunun avukatları, göçmenlerin çoğunun “ciddi boğulma travması” olduğunu belirterek idari makamlara itiraz etmesi üzerine bazı sığınmacıların Bibby Stockholm'e geçişleri son anda engellendi.
Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland'da demirli gemide konaklaması planlanan ilk kafilede yer alan kaçak göçmenler, bu sabah itibariyle kaldıkları otellerden alındı.