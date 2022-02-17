Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum

Hafta başında, aralarında Daily Mail, CNN, Bloomberg ve The Sun gibi yayın organlarının bulunduğu batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğini duyurdu. Ancak dün böyle bir durum gerçekleşmedi. Söz konusu yalan haberlere Rus ve Ukraynalı yetkililerden tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, batı medyasına yönelik, “Lütfen Ukrayna'yı ne zaman ilgal edeceğimizi yazın. Tatilimi planlamak istiyorum” dedi. Ukraynalı üst düzey bir yetkili ise "batının histerisinin" ülkede her ay 2-3 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 12:10 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 12:37

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 1

Batı medyasının,  'nın 'yı işgal edeceğini tahmin ettiği gün olan 16 Şubat olaysız bir şekilde gelip geçti. Bunun üzerine Rus yetkililer söz konusu haberleri eleştirmek için sıraya girdi. 

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 2

Devlet medyasında yayın yapan  60 Dakika adlı talk show programının sunucusu  Olga Skabeeva, İngiliz gazeteleri Daily Mirror ve Daily Mail’in manşetlerinin yansıtıldığı bir ekranın önündeyken, “Bugün, bizim için ne kadar üzücü. Ukrayna'nın işgal edilmediği veya belki de Ukrayna'da dedikleri gibi, ‘Putin'in bir kez daha saldırmadığı gün”  şeklinde ironi yaptı. 

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 3

Bununla birlikte, Joe Biden liderliğindeki batılı liderler, Kremlin'in sözde hamlelerini önceden ifşa etmenin bir savaşı önleyebileceğini umarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu öne sürdüler. Ancak Rusya'nın olası saldırıyı tam olarak ne zaman başlatabileceğine dair bir tarih duyurusu yapan batı basını  Rus yetkililerin ve Rus  medyasının alay etmesi için büyük bir hedef oluşturdu.

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 4

"TATİLİMİ PLANLAMAK İSTİYORUM"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “ABD ve İngiltere'nin kitlesel dezenformasyon kuruluşlarına, Bloomberg, New York Times, Sun, bir talebim var. Ne zaman harekete geçeceğimizi haber verin. Önümüzdeki yıl için tatilimi planlamak istiyorum” dedi.

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 5

Zakharova, önceki gün ise şunları yazdı:

“15 Şubat 2022, Batı savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Küçük düştüler.”

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 6

Diğer taraftan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde çok az şey değişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen Salı günü Rus güçlerinin "kısmen geri çekildiğini" açıklamasının ardından, sadece birkaç birlik ana üslerine geri dönmek için Kırım'dan resmen ayrıldı. 

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 7

ABD’den gelen istihbarat raporları ise Rusya'nın bu hafta Ukrayna’ya  bir operasyon başlatabileceğini öne sürüyor. Rusya ise  saldırganların batılı yetkililer ve medyanın olduğunu iddia ederek bilgi savaşına odaklandığını aktardı.

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 8

BU HİSTERİ UKRAYNA'YA AYDA 2 İLE 3 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Öte yandani batı medyasına saldırmak için sıraya giren sadece Rusya değil. 

Yetkililerin rahatsız edici sızıntılar ve abartılı raporlar hakkında şikayette bulunduğu Ukrayna'da, Başkan Volodymyr Zelenski'nin Halkın Hizmetkarı Parlamento biriminin başkanı, David Arakhamia, “Batıdaki histeri artık ülkeye her ay 2-3 milyar dolara mal oluyor.

Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum - 9

"HİBRİT SAVAŞIN UNSURLARI"

Bu durum, sona erdiğinde, batılı ana akım medya organlarının nasıl Skabeeva ve Solovyov'dan (Rus TV sunucuları) daha kötü bilgi yaymaya başladığına dair geriye dönük bir analiz yapmamız gerektiğini düşünüyorum. CNN, Bloomberg ve Wall Street Journal gibi yayınları incelemeliyiz. Çünkü bunlar hibrit savaşın unsurları” diye konuştu.

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