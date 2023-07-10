Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, 1943 Volhynia katliamında Ukraynalı milliyetçiler tarafından öldürülen Polonyalıları birlikte andı. Polonya hükümetinin "soykırım" olarak nitelediği olayda yaklaşık 100 bin Polonyalı öldürüldü. Anma töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenski hükümetini defalarca "Naziler" olarak damgalaması nedeniyle sembolik bir uzlaşı olarak görüldü.
Ukrayna'nın batısındaki bir Katolik katedralinde, Zelenski ve Duda, öldürülen on binlerce kişiyi onurlandırmak için mum yaktı.