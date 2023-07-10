Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, 1943 Volhynia katliamında Ukraynalı milliyetçiler tarafından öldürülen Polonyalıları birlikte andı. Polonya hükümetinin "soykırım" olarak nitelediği olayda yaklaşık 100 bin Polonyalı öldürüldü. Anma töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenski hükümetini defalarca "Naziler" olarak damgalaması nedeniyle sembolik bir uzlaşı olarak görüldü.

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 1

Ukrayna'nın batısındaki bir Katolik katedralinde, Zelenski ve Duda, öldürülen on binlerce kişiyi onurlandırmak için mum yaktı.

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Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 2

Polonya, Rusya’nın işgaline karşı Ukrayna'nın en yakın müttefikleri arasında yer alıyor. Ancak, Volhynia katliamı iki ülkenin ilişkilerinde kara bir bulut olarak kalmaya devam ediyor.

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 3

Stepan Bandera liderliğindeki Ukraynalı milliyetçiler 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonya'da faaliyet göstermiş ve Naziler tarafından eğitilmişlerdi. Ukraynalı milliyetçiler, yaklaşık 150 köye saldırarak buradaki azınlık Polonyalı nüfusu katletti.

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 4

POLONYA SOYKIRIM OLARAK NİTELİYOR

Polonya ölü sayısını 100 bin kişi olarak açıklarken, Ukrayna'nın özür dilemesi gerektiğini belirtti.Polonya parlamentosu, ayrıca katliamı soykırım olarak nitelendirdi. 

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 5

Ukrayna ise olayın sıykırım olarak tanımlamasını reddetti. Katliam, Polonyalıların Ukraynalı sivillere karşı misillemesine neden oldu ve en az 2 bin Ukraynalı öldürüldü.

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 6

PUTİN UKRAYNA HÜKÜMETİNİ DEFALARCA NAZİLERE BENZETTİ

Öte yandan, söz konusu anma töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenski hükümetini defalarca "Naziler" olarak damgalaması nedeniyle son derece sembolik bir uzlaşma jesti olarak görüldü. 

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 7

İki lider, Twitter üzerinden yayınladıkları ortak mesajda şu ifadeleri kullandı:

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 8

"Birlikte Volhynia'nın tüm masum kurbanlarını saygıyla anıyoruz! Hafıza bizi birleştirir! Birlikte daha güçlüyüz."

Zelenski ve Duda, Ukraynalılar tarafından katledilen on binlerce Polonyalıyı birlikte andı - 9

Diğer taraftan Polonya, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlayan başlıca tedarikçilerden biri. Ülke, ayrıca Putin'in Şubat 2022'de Rus işgalini başlatmasından bu yana yaklaşık bir milyon Ukraynalı mülteciyi kabul etti.

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