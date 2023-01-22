Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak"

Ukrayna lideri Zelenski, eski İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü. Toplantıda Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyon süreci de gündeme geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Zelenski'nin Johnson'a, "NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum" dediği aktarıldı.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO üyeliğinin ülkesi için en iyi güvenlik garantisi olacağını belirtti.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 2

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 3

Zelenski ile Johnson, görüşmede Ukrayna'ya uluslararası desteğin sürdürülmesi konularını ele aldı.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 4

Ukrayna'nın girişimi ile "Barış Zirvesi" düzenlenmesine yönelik hazırlık konularının görüşüldüğü toplantıda, Zelenski, ülkesine sağladığı destekten dolayı Johnson'a teşekkür etti.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 5

Zelenski, görüşmede, Ukrayna'nın NATO ile devam eden entegrasyon sürecine değinerek, "NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum." dedi.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 6

Savaşta, Rus ordusunun düşük motivasyonu olduğunu belirten Zelenski, buna rağmen daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 7
Zelenski'den NATO mesajı: "Üyelik bizim için en iyi garanti olacak" - 8

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