1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınava girmek için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yapmıştı. İsteyen öğrencilerin girdiği sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava girmeyen öğrenciler için yerel yerleştirme modeli uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.