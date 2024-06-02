1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınava girmek için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yapmıştı. İsteyen öğrencilerin girdiği sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava girmeyen öğrenciler için yerel yerleştirme modeli uygulanacak.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

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1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 2

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 3

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 4

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 5

İKİ SINAV ARASINA MOLA

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 6

CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları yarın verilebilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 7

İSTEYEN ÖĞRENCİLER SINAVA GİRDİ

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girdi. Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 8

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 9

SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 10

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: İki oturum da tamamlandı - 11

VELİLER ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar geldi.

Çocuklarına başarılar dileyip kucaklaşan veliler için de dışarıda heyecanlı anlar yaşadı.

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